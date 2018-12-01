«Учат ходить на двух оставшихся лапах»: в Перми спасают пса, попавшего под поезд

Две недели назад на железнодорожных путях, проходящих по улице Васильева, попал под поезд пес. Локомотивом ему срезало весь левый бок - две лапы и ухо. Потом собака уползла в дыру под здание охраны базы и двое суток умирала там. Охранники вызвали зоозащитников, которые два часа вытаскивали полумертвое животное. В тот же вечер пса, которого назвали Бимом, прооперировали.

Потом, так как ни один препарат не мог снять сильнейшую боль, Бима врачи ввели на трое суток в медикаментозную кому.

- Как он выжил и не умер от боли - непонятно до сих пор, - говорит зоозащитник Семен Филипповский. - И как его выходили врачи клиники «Друг», до сих пор не поддается объяснению. Скажу только, что в день, когда мы его полумертвого привезли в клинику - дневная смена врачей осталась до 4 часов утра, оперировали его, и пытались стабилизировать состояние.

Парень ласковый, с огромными, умными глазами, отзываются о Биме врачи. Но две лапы собаке уже не вернуть никак. И протезы ему поставить нельзя - их просто не к чему будет крепить.

Поэтому сейчас врачи учат Бима ходить на двух оставшихся лапах.