«Буду зажигать под британским флагом»: звезда «Реальных пацанов» решила исполнить мечту детства

Пермская актриса, звезда «Реальных пацанов» Зоя Бербер проведет летнюю вечеринку под британским флагом.

«Два билета! Два билета на Spice Girls! Купила, жду лета и мчу!», - поделилась радостью актриса со своими подписчиками в Instagram.. «Исполню мечту детства и буду зажигать под британским флагом».

Напомним, группа Spice Girls была создана в Лондоне в 1994 году. В 2001 году группа распалась, и хотя несколько раз девушки пытались воссоединиться, это удавалось ненадолго. А в ноябре 2018 года на пресс-конференции участниц группы было объявлено о концертном туре, который пройдет летом 2019 года в Лондоне, Манчестере и других городах Великобритании.

Напомним, на днях Зоя Бербер приняла участие в благотворительном онлайн-аукционе «Meet for Charity». Люди делали ставки ради встречи с актрисой. Итоги аукциона были подведены 26 ноября. За свидание с Зоей Бербер победитель лота заплатил 130 тысяч рублей. Все средства Зоя Бербер перечислит на развитие киношколы для людей с ограниченными возможностями «Без границ».