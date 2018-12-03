Из итальянского Бари в Пермь доставили ковчег с частицей мощей Николая Чудотворца

В выходные в Пермь из итальянского города Бари доставили великую православную святыню - ковчег с частицей мощей Николая Чудотворца.

- Когда в прошлом году святыню возили по городам России, выстраивались огромные очереди из желающих поклониться святому угоднику, - рассказали в пермской епархии. - И теперь мощи Николая Чудотворца будут постоянно находиться в нашем городе.

Ковчег доставили в храм-часовню святителя Николая Чудотворца на территории МСЧ №9, что в Индустриальном районе Перми.

- Это настоящее чудо: католические священники из Италии откликнулись на просьбу настоятеля храма отца Ярополка и согласились передать частицу мощей святого, - рассказал представитель Пермской епархии Юрий Кищук.

Ковчег встретили в аэропорту и доставили в храм-часовню на улице Братьев Игнатовых. Фото: Ольга Троицкая, Пермская епархия.

Многие верующие пермяки пришли в храм - встретить православную святыню и принять участие в торжественном молебне.

- Этот святой почитается как покровитель путешественников, заключенных, сирот, а также как заступник всех простых людей, - говорит Юрий Кищук. - А еще он является прообразом Деда Мороза. Однажды, по преданию, он подбросил мешочки с золотом трем девицам-сиротам, чтобы те смогли избежать позорной участи, один из мешочков попал в чулок девушки. Позже появилась традиция ждать новогодних подарков, вывешивая носки и чулки.

День памяти святого - 19 декабря, в этот день в храме-часовне отслужат молебен. Также службы будут проходить каждую среду и четверг. Попасть на них смогут все желающие, а не только пациенты МСЧ №9.

Молитвенное песнопение в храме-часовне во славу Николая Чудотворца. Фото: Ольга Троицкая, Пермская епархия.

Как добраться?

Храм-часовня святителя Николая Чудотворца находится на улице Братьев Игнатовых, 2а (это перекресток с шоссе Космонавтов). На общественном транспорте добраться до остановки «Больничный городок» можно автобусами №№ 3, 10, 19, 42, 80, 106, 529 или троллейбусом №12.