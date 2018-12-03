Участник конкурса «КП»-Пермь» «Клиника года» - компания «ЮНИТ»

В 1991 году, на заре становления бизнеса в России, компания «ЮНИТ» открыла первую в Перми частную стоматологическую клинику. С тех пор компания успешно развивается.

Сегодня в состав «ЮНИТ» входит 4 клиники: Центр стоматологии «ЮНИТ», «ЮНИТ-комфорт», где представлен полный комплекс услуг для самых требовательных клиентов, детская клиника «ЮНИТ»-БЭБИ» с концепцией «Лечим, играя» и первая в городе клиника для подростков ««Юнит Young».

Фото компании

Также с 1991 года успешно работает собственная зуботехническая лаборатория «ЮНИТ». Отдел поставки оборудования и материалов сотрудничает с ведущими компаниями-производителями стоматологических томографов и установок из Финляндии, Италии. А учебный Центр «ЮНИТ» организует уникальные семинары, мастер-классы, тренинги по профессиональной тематике с привлечением лучших специалистов России, Европы и Америки.

Фото компании

- Клиника «ЮНИТ» является членом Пермской торгово-промышленной палаты и Гильдии Добросовестных Предприятий, что подтверждает высокий статус компании в Пермском регионе и наше добросовестное отношение к бизнесу, - рассказали в клинике.

По результатам данных государственной статистики за 2017 - 2018 год, компания «ЮНИТ» заняла во «Всероссийском бизнес-рейтинге» 7-е место среди 650 тысяч стоматологических предприятий России, в связи с чем получила статус «ЛИДЕР ОТРАСЛИ».

ООО «Стоматологическая компания «Юнит» присвоена группа «ААА», которая характеризует предприятие как организацию с высшим уровнем надежности.

Сайт: https://skunit.ru/. Адрес: Пермь, Сибирская, 94. Тел.:8 (342) 2 999 805.