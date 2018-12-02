2018-12-02T10:48:48+03:00
Происшествия

После гибели трех человек на пожаре в Прикамье следователи возбудили уголовное дело

Причины трагедии еще выясняются
Елена КОНОВА
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Фото из архива "КП"Фото из архива "КП"Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО
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В ночном пожаре в Пермском крае погибли три человека. Следователи начали проверку.

Напомним, в ночь на 2 декабря в селе Романово Усольского района произошел страшный пожар - загорелся один из домов по улице Совхозная. Приехавшие на место ЧП пожарные не могли попасть в дом, потому что пламя охватило крышу, стены, пристрой. Буквально в паре метров от пылающего здания находился дом соседей и баня.

Огнеборцам удалось ликвидировать огонь, пока тот не распространился на соседние строения. В результате трагедии погибли 64-летний и 36-летний мужчины, личность третьего погибшего мужчины еще устанавливается. По предварительным данным, возгорание могло возникнуть из-за неосторожного обращения с огнем. Очаг пожара обнаружили в надворных постройках.

Как рассказали в пресс-службе СУ СКР по Пермскому краю, после пожара следователи возбудили уголовное дело по статье «причинение смерти по неосторожности двум и более лицам».

- Следователь города Березники, следователь-криминалист и эксперт следственного управления с помощью высокотехнологичной криминалистической техники провели осмотр места происшествия, - рассказали в пресс-службе. - При осмотре тел видимых следов, указывающих на то, что погибшие стали жертвами насильственного преступления, не обнаружено.

Обстоятельства трагедии выясняются, назначены судебные экспертизы. Расследование уголовного дела продолжается.

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