2018-11-30T19:52:27+03:00
Происшествия

«Мама, я весь синий!». Мать призывника из Прикамья не может добиться от военных, почему ее сына положили в Хабаровске в госпиталь в тяжелом состоянии

Во время телефонного разговора связь с ним прервалась [видео]
Андрей МАТЛИН
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Матери отправляют в армию здоровых сыновей. Фото: комитет солдатских матерей России.Матери отправляют в армию здоровых сыновей. Фото: комитет солдатских матерей России.
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Мама призывника из Кочевского района обратилась в российский комитет солдатских матерей. Она рассказала, что отправила сына в армию 20 ноября. Что его направили в 240-ю хабаровскую танковую дивизию. Пока он ехал в Хабаровск, родители связывались с ним по телефону. Потом связь прервалась. Затем ей сообщили, что ее сына положили в Хабаровске в госпиталь.

Ей ненадолго дали поговорить с сыном.

- Мама, я весь синий, меня надо сфотографировать! – разобрала мать его слова.

После этого, по ее словам, связь прервалась.

- 20 ноября я отправила ребенка в армию, - рассказала женщина. - Его забрали в Хабаровск в танковые войска. В течение трех дней мы перезванивались. Потом связь с сыном оборвалась. И мы четыре дня не знали, что с ним, где он. Потом нам позвонил сопровождающий и сказал, что сына привезли в Хабаровск и отправили в госпиталь, что он будет сообщать о состоянии его здоровья. Он сказал, что у сына якобы был нервный срыв. Мне дали пообщаться с ним, он разговаривал как сумасшедший. Во время телефонного разговора я разобрала слова сына, он мне сказал: «Мама, я весь синий, меня надо сфотографировать!» И после этих слов у него, такое впечатление, отобрали трубку. После этого связь с сопровождающим также оборвалась: он перестал брать трубку, после набора номера

идет переадресация звонков. Мы не представляем, что с сыном. Мы не знаем, что делать, мы сходим с ума.

Мать солдата говорит, что ей удалось дозвонилась до Кочевского военкомата.

- Оттуда его забирали в армию, - говорит она. - В военкомате пообещали во всем разобраться, но мы до сих пор не знаем, что с нашим ребенком. Хотя я отправляла в армию здорового сына.

- К нам обратилась мама призывника из Пермского края, - рассказали в Комитете солдатских матерей России. - Его совсем недавно распределили в 240 танковый полк Хабаровска. Во время короткого телефонного разговора сказал матери, что он весь синий и что его нужно фотографировать. Судя по всему, он имел в виду, что нужно фиксировать побои. В военной части утверждают, что солдата случился нервный срыв, поэтому его увезли в психиатрическую больницу. Однако мать призывника говорит, что на службу в армию она отправляла здорового ребенка. Мы будем держать эту ситуацию на контроле.

- Мы также будем выяснять, что с призывником, - сообщила председатель Совета матерей военнослужащих Прикамья Александра Вракина.

Мама призывника из Прикамья не знает, что в армии случилось с ее сыном. Видео: комитет солдатских матерей России..В Комитет Солдатских Матерей России обратилась мама солдата которого распределили в 240 танковый полк Хабаровска. Солдат звонит матери и говорит что он весь синий и нужно фиксировать побои.

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