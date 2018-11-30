2018-11-30T11:26:13+03:00
Общество

Санатории Урала 2019: где отдохнуть и полечиться осенью и зимой

Рассказываем о курортах, которые стоит посетить
Елена КОНОВА
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Фото из архива "КП"Фото из архива "КП"Фото: архив "КП"
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Заботиться о себе и своем здоровье нужно круглый год. А оптимальный вариант для восстановления здоровья - отпуск в родном или соседнем регионе. Уральская природа известна своими хвойными лесами, реками и озерами, и все санатории находятся в экологически чистых зонах. Там есть все, что нужно для восстановления здоровья - минеральные воды, продукты пчеловодства, грязи, фитококтейли и различные процедуры. Например, ванны, обертывания, занятия лечебной физкультурой, массаж.

Курорт Усть-Качка - соединяет 7 санаториев на живописном берегу реки Кама. Гордость курорта Усть-Качка - это три вида природной минеральной воды: питьевая лечебно-столовая, бром-йодная и сероводородная. Даже после базового курса процедур в Усть-Качке вы почувствуете себя здоровее и молодее.

Курорт «Увильды» - знаменитый центр отдыха, лечения и реабилитации. Он расположен в ухоженном парке на берегу прозрачного озера. Спросом у гостей пользуются возможности курорта Увильды в сфере косметологии - молодость и красоту помогут вам вернуть безоперационные методы с использованием сапропелевой грязи и радоновых вод.

Больше о курортах Урала читайте в нашем материале.

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