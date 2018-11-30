2018-11-30T11:10:21+03:00
Общество

В субботу в Пермь привезут ковчег с частицей мощей святителя Николая Чудотворца

Этот святой считается покровителем путешественников, заключенных и сирот
Андрей МАТЛИН
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Частица мощей святого будет находиться в храмовом комплексе пермской 9-й медсанчасти. Фото: Пермская епархия.Частица мощей святого будет находиться в храмовом комплексе пермской 9-й медсанчасти. Фото: Пермская епархия.
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В субботу, 1 декабря, из Италии в Пермь доставят православную святыню, которая ранее хранилась в итальянском городе Бари – ковчежец с частицей мощей Николая Чудотворца. Теперь он будет постоянно находиться в храмовом комплексе при 9-й медсанчасти.

Торжественная встреча святыни состоится в 14.30 в храме во имя святителя Николая Чудотворца храмового комплекса иконы Божией Матери «Всецарица», в МСЧ № 9, на улице Братьев Игнатовых, 2а, - сообщил представитель Пермской епархии Юрий Кищук. - Каждую среду и четверг в храме перед частицей святителя Николая будут совершаться молебные пения.

Как сообщили в епархии, святыня теперь будет постоянно находиться в Перми.

Святитель Николай почитается как чудотворец, является покровителем путешествующих, заключённых и сирот, - рассказал Юрий Кищук. - Каждый год сотни верующих прибывают в итальянский город Бари, чтобы поклониться мощам святого. По благословению Высокопреосвященнейшего Мефодия, митрополита Пермского и Кунгурского частица мощей святого будет теперь и у нас. Согласно житию, святитель Николай родился в III веке в греческой колонии Патара в малоазийской римской провинции Ликия во времена, когда регион был эллинистическим по своей культуре. Николай был очень религиозным с раннего детства и полностью посвятил свою жизнь христианству.

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