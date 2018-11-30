Олимпийский чемпион Алексей Ягудин в эфире радио «КП»-Пермь рассказал, что в детстве над ним смеялись из-за белых коньков

В гости на радио «КП»-Пермь» пришел олимпийский чемпион Алексей Ягудин. В Пермь он привез ледовое шоу «Ромео и Джульетта», которое прошло с большим успехом в УДС «Молот» - в зале был аншлаг.

- Прошли представления в Перми, в спектакле довольно сложные декорации, - спросили ведущие. - Насколько легко было их размещать в «Молоте»?

- «Молот» уже стар, - считает Алексей Ягудин. - Я бы его убрал и поставил новый ледовый дворец, чисто из соображений болельщиков и зрителей. «Молот» простоит еще много лет, но хотелось бы, чтобы в Перми появился более комфортабельный ледовый дворец. А вообще в там приятно выступать, потому что он окутан какой-то спортивной аурой. Да и вообще для меня Пермь - город особенный, может это связано и с тем, что моя жена - пермячка (жена Алексея Ягудина - фигуристка Татьяна Тотьмянина). Только вчера к ее отцу ездили, но он скоро сам к нам приедет, чтобы с внучками побыть.

Алексей Ягудин тоже ассоциирует Пермь с «Реальными пацанами»Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

- Как вы относитесь к высказыванию Сергея Доренко о «пермской узколобой деревенщине»?

- У нас закончились гастроли в вашем гостеприимном городе Пермь, и я не могу сказать, что встречал каких-то «узколобых» людей, все на высокой ноте заканчивалось, - говорит Алексей Ягудин. - У меня жена пермячка, и мне было бы убийственно говорить о том, что «пермяки - деревенщина».

- Смотрите, пермяк Максим Траньков опубликовал свои мемуары, где рассказал, что в детстве он вынужден был прятать «блестящие костюмы», его травили. Вы испытывали смущение из-за того, что занимались фигурным катаниям?

- Пермь, судя по всему, горячий регион, - говорит Алексей Ягудин. - Тут «Реальные пацаны» - и в прямом и в переносном смысле. А надо мной может и смеялись из-за моих белых коньков. Чтобы лишний раз этих проблем не было, моя бабушка, которая работала в ателье, сшила мне черные чехлы на белые ботинки. Хотелось больше показать, что мы мальчики, а не девочки.

Алексей приглашает пермяков посетить последние спектакли «Ромео и Джульетта» в Перми, которые состоятся еще 30 ноября, 1 и 2 декабря.