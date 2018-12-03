В рейтинге надежных застройщиков Перми 2018 - «СтройПанельКомплект»

21 ноября социологическое агентство «СВОИ» презентовало итоги IV Рейтинга добросовестных застройщиков города Перми. До финала рейтинга, по словам директора агентства Александра Ноды, в этом году дошли 16 строительных организаций. «Все они с полным правом могут называться добросовестными застройщиками», — заявил он. Исследование проводилось по 19 критериям, в нем участвовали как эксперты рынка недвижимости, так и жители новостроек. И среди крупнейших строительных компаний АО «СтройПанельКомплект» по всем критериям занимает уверенные позиции.

В выборку исследования вошло два жилых комплекса «СтройПанельКомплект», реализованных на территории г. Перми (ЖК «Солдатская слободка» и ЖК «Мотовилихинsky»), которые составляют 30,1% от общего объема жилья, введенного застройщиком в период с 2015 по 2018 гг в регионе. При этом надо отметить, что большая часть объектов строительства СПК располагается в Пермском районе, а потому не участвует в данном рейтинге.

Фото компании

Важными критериями при выборе квартиры жители города называют качество квартиры, ее стоимость и надежность компании. Среди прочих пунктов исследования отмечены: месторасположения объекта, соблюдение сроков и наличие возможности наблюдения за ходом строительства.

СПК вышел на второе место по количеству объектов, веденных в эксплуатацию за 11 лет, а также был отмечен в номинации «За силу характера». Компания работает на строительном рынке региона с 1961 года и ежегодно вводит в эксплуатацию до 70 000 кв.м. жилья. В сравнении с рейтингом 2015 года СПК повысило свои показатели в оценке качества возводимых домов и в уровне доверия к организации.

Обратная связь от жителей и экспертов – важный критерий для определения вектора развития компании, отметили в руководстве АО «СтройПанельКомплект», комментируя результаты исследования.