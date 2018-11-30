Погода в Перми в декабре 2018: на следующей неделе может потеплеть до -1 градуса

В Перми продолжаются «температурные качели» - то потеплеет, то похолодает.

К примеру, суббота обещает быть не холодной. Но – ветреной. И на улице в итоге будет не слишком комфортно. А вот в воскресенье по временам будет выглядывать солнышко, но воздух станет морозней.

А во вторник на следующей неделе может потеплеть почти до нуля. Но пойдет снег.

- Уже к вечеру пятницы в Перми потеплеет сразу на 10-15 градусов, - прогнозирует руководитель Пермского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Павел Смирнов. - В субботу температура воздуха может повысится до -4 градусов. Но пойдет снег, и будет не слишком комфортный ветер. В воскресенье обещает выглядывать солнце, и температура заметно понизится. Но уже со вторника начнется очередное потепление. Днем в Перми столбик термометра будет колебаться возле отметки в -1 градус, ночью – в районе от -5 до -10 градусов.

В пятницу во второй половине дня воздух в Перми прогреется, его температура будет от -5 до -7 градусов.

В субботу днем будет около -8 градусов, но к вечеру может потеплеть до -4 градусов.

В воскресенье днем будет малооблачно и морозно - до -17 градусов.

В понедельник на следующей неделе днем будет от -11 до -14 градусов.

Во вторник столбик термометра пойдет вверх – днем он может достигнуть 1 градуса ниже нуля.