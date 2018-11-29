12 новогодних спектаклей, на которые еще можно купить билеты

До Нового года еще месяц, но билеты на спектакли пермских театров раскупают, что называется, влет. На некоторые из новогодних сказок попасть уже невозможно. Так что торопитесь за теми билетами, что еще остались. Ведь театр под новый год дает возможность окунуться в чудесный сказочный мир.

«Двенадцать месяцев»

Уже с 22 декабря в Пермском театре оперы и балета начнутся новогодние представления - опера петербургского композитора Сергея Баневича «Двенадцать месяцев». Под Новый год капризная Королева обещает корзину золота тому, кто принесет ей во дворец букет подснежников. Мачеха и Дочка посылают Падчерицу в зимний лес, где девушка встречает двенадцать братьев-месяцев. На один час Январь уступает природу во владение брату Апрелю - сугробы расступаются, и на поляне расцветают весенние цветы.

Пермский театр оперы и балета

Ул. Петропавловская, 25а

22, 23 декабря в 12.00, 16.00 (0+)

Билеты: 100 - 500 руб.

«Щелкунчик»

Традиционно в новогодние каникулы в театре оперы и балета покажут балет «Щелкунчик». Либретто спектакля написано по мотивам сказки Эрнста Теодора Амадея Гофмана «Щелкунчик и Мышиный король». Действие «Щелкунчика» перенесено в Петербург 1892 года. И Маша - не маленькая девочка, перенесенная в сказку, а юная барышня, которой после рождественского праздника приснился чудесный сон. А навеян этот сон был домашним театральным представлением, рассказывающим о принцессе, спасенной Щелкунчиком от Крысиного короля... Пробуждение же принесло девушке не принца, а реального возлюбленного.

Пермский театр оперы и балета

Ул. Петропавловская, 25а

29, 30 декабря, 3 января в 19.00; 31 декабря в 12.00 и 18.00; 4 и 5 января в 12.00 и 19.00; 6 января в 12.00 (0+)

Билеты: 3000 - 8000 руб.

«Карлик Нос»

Мюзикл Лоры Квинт «Карлик Нос» поставлен по мотивам сказки Вильгельма Гауфа. Красивый мальчик Якоб был одурманен злой ведьмой и превращен в уродливого карлика с длинным носом. Вернувшись в мир после семилетнего заключения, Якоб, никем не узнанный, устраивается поваром к Герцогу, встречает любовь и, в конце концов, находит способ разрушить злые чары. В красивом и ярком мюзикле играют не только люди. Одной из главных героинь стала гусыня Грета.

Театр-Театр

Ул. Ленина, 53

30 декабря в 12.00 и 16.00; 8 января в 16.00, 20.00 (6+)

Билеты: 900 - 2000 руб.

«Мюзикл-мюзикл»

Новогодняя концертная программа под названием «Мюзикл-мюзикл» состоит из фрагментов популярных мюзиклов, поставленных в Театре-Театре: «Алые паруса», «Доктор Живаго», «Владимирская площадь», «Поминальная молитва», «На всякого мудреца довольно простоты», «Монте-Кристо. Я - Эдмон Дантес».

Театр-Театр

Ул. Ленина, 53

28, 29 декабря в 20.00 (12+)

Билеты: 560 - 960 рублей

«Алые паруса»

Одна из самых романтических историй мировой литературы - про мечтательную Ассоль, умевшую ждать и верить. В мюзикле «Алые паруса» гриновский сюжет стал более развернутым и даже непредсказуемым. И до самого финала зрители с замиранием наблюдают, дождется ли Ассоль своего капитана Грея.

Театр-Театр

Ул. Ленина, 53

31 декабря в 15.00 и 19.00 (12+)

Билеты: 500 - 2000 руб.

Бал Наташи Ростовой

Спектакль «Бал. Наташа Ростова. Граф Толстой» идет не на сцене театра, а в фойе большого зала. Зрители оказываются гостями на балу, запечатленном в романе «Война и мир» более века назад. Для зрителей приготовлены бальные наряды, и каждый сможет стать участником театрального действия вместе с актерами.

Театр-Театр

Ул. Ленина, 53

2 января в 18.00 и 21.00 (16+)

Билеты: 1800 руб.

«Мефистофель»

Театр «У Моста» традиционно к Новому году и Рождеству готовит страшилку. Такую, чтобы замирало сердце. В этот раз новогодней премьерой станет триллер «Мефистофель» американского драматурга Дона Нигро. А после спектакля зрители смогут пройти закулисной экскурсией в комнату ужаса, встречая по дороге страшных монстров.

Театр «У Моста»

Ул. Куйбышева, 11

28, 29, 30 декабря в 18.00 (16+)

Билеты: 1000 - 3000 руб.

«Зимняя сказка»

В ТЮЗе ожидается несколько новогодних спектаклей. Один из них - «Зимняя сказка» по пьесе известного российского драматурга Виктора Ольшанского «Принцесса Осень». «Зимняя сказка» - это история человеческой храбрости, которая может победить лукавое колдовство, история о торжестве любви, способной творить чудеса.

ТЮЗ

Ул. Екатерининская, 68

27, 28 декабря, 4, 5 января в 11.00, 13.30, 16.00 (6+)

Билеты: 350 - 400 руб.

«Ежик в тумане»

Более сорока лет назад вышел на экраны знаменитый мультфильм Юрия Норнштейна «Ежик в тумане», с тех пор сказки Сергея Козлова про Ежика, Медвежонка, Зайца и других обитателей леса стали невероятно популярными. В основу нового спектакля Пермского ТЮЗа, премьера которого состоится 22 декабря, легли как уже получившие известность, так и почти не знакомые читателям сказки. В том лесу, где живут Ежик и Медвежонок, возможно выловить из реки солнце и луну, увидеть зеленого льва и даже полететь.

ТЮЗ

Ул. Екатерининская, 68

22, 23 декабря, 7, 8 января в 12.00, 16.00; 6 января в 17.00 (6+)

Билеты: 400 - 700 руб.

«Морозко»

«Мороз не велик, да стоять не велит», гласит народная мудрость. А все потому, что хозяин зимнего леса, работник и великий искусник Морозко не любит людей нерасторопных да ленивых. Знакомая всем сказка в постановке Михаила Скоморохова заиграла новыми красками. Даже герои истории, которых каждый знает давно, в этом спектакле не похожи сами на себя. Именно поэтому все в этом спектакле ново и интересно. Поэтичность действию придают свадебные обрядовые традиции, песни и танцы.

ТЮЗ

Ул. Екатерининская, 68

29, 30 декабря, 2, 3 января в 11.00, 13.30, 16.00 (6+)

Билеты: 350 - 400 руб.

«Белоснежка и семь гномов»

Узнав от волшебного зеркальца, что Белоснежка стала самой прекрасной девушкой на свете, мачеха-королева решила погубить милую падчерицу, но та не погибает в лесу, как было задумано, а встречает настоящих друзей - забавных семерых гномов. Друзья столкнутся с множеством приключений и испытаний, а в поистине критической ситуации героям, оказавшимся в плену у Колдуньи, поможет только чудо - то самое новогоднее чудо, без которого никак нельзя обойтись, особенно в канун Нового года и Рождества.

Театр кукол

Ул. Сибирская, 65

20, 30 декабря, 5 января в 10.30; 22, 25 декабря в 10.30, 13.00; 23 - 29, 31 декабря в 10.30, 13.00, 15.30; 4 января в 15.30; 6, 7, 8 января в 13.00, 15.30 (6+)

Билеты: 300 - 500 руб.

«Снеговик-почтовик»

Накануне Нового года дети пишут письмо Деду Морозу с просьбой прислать им елку к празднику, а потом лепят Снеговика, который должен отнести письмо в волшебный лес. Снеговик оживает и вместе с маленьким щенком по кличке Дружок отправляется на поиски Деда Мороза. В волшебном лесу филин, лиса и волк пытаются то силой, то хитростью отнять у Снеговика письмо, думая, что смогут за него получить у Деда Мороза все, что пожелают. Но с помощью доброго медведя Снеговику удается добраться до Деда Мороза и передать ему просьбу детей…

Театр кукол

Ул. Сибирская, 65

20, 23 декабря, 6 января в 19.00; 21, 25, 27, 28 декабря, 5, 7, 8 января в 17.30, 19.00; 26, 29 декабря в 17.30

Билеты: 450 руб.