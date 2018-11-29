2018-11-29T14:04:30+03:00
Здоровье

Пять уникальных операций, которые провели пермские хирурги в этом году

Опухоль в 18 килограммов, пришитая кисть руки, пересадка почки и другие случаи
Вероника РАНГУЛОВА
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На счету Михаила Суханова более тысячи спасенных детей. Фото: Краевая больница им.Вагнера Е.А.На счету Михаила Суханова более тысячи спасенных детей. Фото: Краевая больница им.Вагнера Е.А.
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Отдала сестре свою почку

Тяжелое нефрологическое заболевание развилось у 33-летней пермячки еще пять лет назад. Врачи долгое время поддерживали функцию почек, однако два года назад состояние пациентки стало ухудшаться.

Биопсия показала, что в одной из почек развились необратимые изменения, надежды сохранить ее не было.

- Девушку подключили к аппарату «искусственной почки», - рассказывают медики. - В дальнейшем ей пришлось бы каждые три дня приезжать в центр гемодиализа и проходить четырехчасовую процедуру очищения крови.

Спасла пациентку ее сестра, которая старше ее на 8 лет. Она согласилась пожертвовать одной почкой. Врачи провели обследование и убедились, что женщина здорова и может быть донором почки: совместимость тканей сестер подтвердилась.

Операцию по родственной трансплантации почки провела бригада врачей Пермской краевой клинической больницы.

- Все прошло успешно, пересаженная почка функционирует удовлетворительно, в дальнейшем наша пациентка сможет вести полноценную жизнь, - рассказывают хирурги. - Обе сестры чувствуют себя нормально и находятся на послеоперационном лечении.

Опухоль в 18 килограммов

Хирурги МСЧ №7 удалили 25-летней пермячке опухоль яичника весом в 18 килограммов.

- Пациентка была довольно крупного телосложения, но нельзя сказать, что у нее был большой живот, как, допустим, на поздних сроках беременности, - рассказывает пермский хирург Андрей Лисичкин, который в ту ночь был старшим дежурным хирургом в МСЧ №7. - Во время операции мы обнаружили у пациентки огромную опухоль яичника, которая заняла всю брюшную полость.

Хирург Андрей Лисичкин. Фото: личный архив

Хирург Андрей Лисичкин. Фото: личный архив

Врачи говорят, что сложность и уникальность операции состояла в том, что необходимо было удалить новообразование целиком, не повредив оболочку. Если бы хоть одна раковая клетка попала в брюшную полость, шансы на благополучный исход были бы очень низкими.

К счастью, операция прошла успешно. Пациентка проходит курс химиотерапии, у девушки хорошие шансы победить болезнь.

Пришили кисть руки

В сентябре этого года хирурги краевой больницы повторили успех 30-летней давности, когда под руководством легендарного хирурга Евгения Вагнера врачи «приживили» 8-летнему мальчику оторванную ногу.

55-летний мужчина колол дрова и отсек себе кисть левой руки.

- Операция по ремплантации кисти длилась почти пять часов, - рассказывает главный врач краевой больницы Анатолий Касатов. - Ампутированную конечность в буквальном смысле пришили: сшили сосуды, нервы, мышцы, восстановили кровообращение. Уже через три недели после операции пациент мог шевелить пальцами.

Кардиохирург спас девочек весом в 700 и 800 граммов

Детский кардиохирург Михаил Суханов спас жизнь двум новорожденным девочкам из Кирова, которые появились на свет на сроке в 27 недель. Вес одной малышки составлял всего 700 граммов, другой - 800. У обеих был диагностирован порок сердца.

Руководство перинатального центра Кирова обратилось за помощью к главному врачу краевой больницы в Березниках Михаилу Суханову, на счету которого более 4 тысяч операций на сердце.

- Чтобы спасти жизни детям, действовать нужно было немедленно, - рассказывает Михаил Суханов. - Надрез делали подмышкой, чтобы в будущем шрам был незаметен. Операции прошли успешно, уже через два дня обе малышки смогли самостоятельно дышать.

К слову, в практике Суханова есть и более уникальный случай: ему пришлось делать операцию ребенку, который весил всего 460 граммов при росте в 22 сантиметра.

Японский метод выключения боли

В этом году в городской клинической больнице №4 впервые в России был применен метод рентгенохирургии для лечения больных с гонартрозом.

Гонартроз, или остеоартроз коленного сустава, - это болезнь людей старше 60 лет. Ее причина - физический износ сустава. Один из методов лечения - эндопротезирование сустава. Это сложная операция с развитием различных послеоперационных осложнений.

И пермские врачи первыми опробовали инновационную технологию лечения гонартроза, которую применяют в Японии. Метод называется эмболизация - предотвращение кровоснабжения. Хирург вводит микрокатетер, который работает как выключатель боли.

Такую операцию проводят врачи-рентгенохирурги, которые отмечают, что эмболизация позволяет уменьшить процессы воспаления в коленном суставе и отсрочить эндопротезирование.

- Мы готовились несколько месяцев, изучали особенности выполнения операции и послеоперационного периода, - рассказывает заведующий отделением рентгенохирургических методов лечения ГКБ №4 Олег Каракулов.

Первые операции провели сразу четырем пациенткам «четверки» в возрасте от 71 до 79 лет. Все они прошли успешно.

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