2018-11-29T12:42:36+03:00
"Бизнес-новости": Пермь

В полусотне домов Перми улучшилось качество горячей воды

«ЕЭС-Гарант» завершил модернизацию систем горячего водоснабжения
Андрей КУЗНЕЦОВ
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..Фото: архив "КП"
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Пермский филиал ООО «ЕЭС-Гарант» завершил модернизацию систем горячего водоснабжения части жилого фонда в микрорайоне Зеленое хозяйство, находящемся в Свердловском районе Перми. В 45 жилых домах и пяти социальных объектах установлены современные теплообменники и системы автоматического регулирования подачи горячей воды, а также смонтированы регуляторы температуры и расхода. Это позволило исключить перебои подачи коммунального ресурса.

Действовавшая в этих домах система обеспечения горячего водоснабжения действовала с 70-х годов и была изношена, что вызывало постоянные жалобы жителей. Для решения вопроса управляющая организация УК «ЭксКом» обратилась в Пермское МУП «Городское коммунальное тепловое хозяйство», на балансе которого находится это энергооборудование. В итоге было принято решение обновить системы ГВС жилых домов и вывести из эксплуатации устаревшие бойлерные. Это позволило сократить затраты на электро- и тепловую энергию, устранить потери на сетях и снизить расход энергоресурсов.

Сейчас жители Зеленого хозяйства пользуется услугой водоснабжения нормативного качества. Комплексный проект по внедрению современных энергоэффективных технологий в микрорайоне реализован в рамках партнерства администрации Перми, ресурсоснабжающей организации и УК, обслуживающей жилой фонд.

Пермский филиал ООО «ЕЭС-Гарант» продолжит сотрудничество с краевыми муниципалитетами по повышению энергоэффективности в сфере теплоснабжения. В результате будет повышено качество коммунальных услуг с существенным сокращением расходов на них. Среди самых перспективных разработок в этом направлении – установка оборудования систем автоматизированной регулировки тепла («погодозависимая «автоматика»), индивидуальные тепловые пункты (ИТП), позволяющие экономить до 30% на потреблении тепла и одновременно в разы повышать качество услуг отопления и ГВС, а также установка и модернизация котельных.

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