В Перми открылась сосисочная и японская парикмахерская

Продолжаем рассказывать вам о новых местах, которые открываются в Перми. Если вы знаете о том, что скоро в городе появится новая кофейня или необычный ресторан, пишите на почту elena.konova@phkp.ru.

Блюда до ста рублей в сосисочной «Вова»

На месте бара BullDog на Ленина, 44 открылась сосисочная «Вова». Вова - это имя крестного детей владельца заведения. Довольно необычное для Перми место. Да, у нас одно время открывались хот-доги, но не сосисочные.

- Мы хотели создать не пафосное место, а такое, где могли бы пообедать и школьник, и бизнесмен, - рассказал нам администратор Степан. - Блюд дороже 100 рублей нет, только шоколадная колбаса с мороженым стоит 160 рублей. Средний чек в сосисочной - 180 рублей.

В заведении уже чувствуется Новый годФото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В меню есть сосиски трех видов - куриная, свиная и свинина с говядиной. Любая сосиска стоит 55 рублей, вес - 50 г.

- Их для нас делает одно пермское предприятие, - рассказывает Степан. - В магазинах такое не купить.

К сосискам можно взять гарнир - маринованный лук (30 рублей), капусту квашеную (30 рублей), картофельное пюре (40 рублей)… В меню есть соусы по 20 - 30 рублей.

Блюда в сосисочной вкусные, но не очень большиеФото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Эспрессо и американо стоят 100 рублей, капучино -150, чай в чайнике - тоже 150 рублей. Есть пиво - от 100 до 200 рублей за 0,5 литра.

В сосисочной уютно, свет чуть приглушен. Есть несколько столиков с диванами и стульями, а есть столы из огромных железных бочек.

Я взяла две свиные сосиски, картофельное пюре и маринованные огурцы, мой спутник - две свиные сосиски, картофель с маслом и маринованную капусту. В принципе, сосиски очень вкусные, только маловаты. Маринованная капуста выше всяких похвал. Из минусов - мой спутник остался голодным: для мужчины объем порции маловат.

Стрижка за 20 минут в японской парикмахерской

На улице Макаренко, 56 я увидела вывеску: японская парикмахерская «Чио-Чио». Конечно, мне сразу стало интересно, что в ней «японского».

- На самом деле это сеть, мы работаем по франшизе, - говорит владелец салона Артур. - От японских парикмахерских у нас заимствовано несколько вещей. Во-первых, это стерильность. Все инструменты проходят четыре этапа обработки. Во-вторых, у нас всегда чисто - у каждого места парикмахера есть пылесос, которым быстро убирают волосы с пола.

Еще две фишки: любая стрижка в салоне занимает максимум 20 минут и стоит 200 рублей! Записываться не надо - посетителей принимают в порядке живой очереди.

- Также у нас нет администраторов, - продолжает Артур. - Чтобы оплатить банковской карточкой стрижку, надо подойти к терминалу, провести операцию и забрать чек. Вашу карточку терминал запомнит и в будущем посчитает количество стрижек. Шестая - в подарок.

Стрижка заняла всего 11 минутФото: Елена КОНОВА

Какие еще услуги есть в парикмахерской? Например, стрижка челки стоит 100 рублей, плетение косы - 200, рисунок машинкой для бритья - 200, укладка - от 300 до 500 в зависимости от длины волос.

Наш фотограф Николай сразу захотел постричься. Вся стрижка заняла всего 11 минут. Коле понравилось, потому что все прошло быстро. Мужчины это ценят. А еще ему в подарок дали расческу. Наверное, «Чио-Чио» - это удачный вариант для тех, кто ценит время, деньги и не требует стрижки уровня «Toni&Guy».

Можно полистать каталог со стрижками и выбрать любую - все стоят 200 рублейФото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Кстати

Открылся универсам на Борчанинова

После ремонта открылся универсам «Семья» на улице Борчанинова, 13. Интерьер теперь выполнен в черно-белых цветах, вместо старых окон - огромные стеклянные окна. В магазине появилось больше пространства, между стеллажами расстояние увеличилось. Как рассказывают первые покупатели универсама, теперь не надо, как раньше, самому взвешивать овощи и фрукты - это делают на кассе продавцы. Продукты разложены удобнее, чем раньше, что экономит время.