2018-11-29T15:39:25+03:00
Общество

Камский мост снова ремонтируют

В эти выходные там ограничат движение
Андрей МАТЛИН
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--Фото: Алексей ЖУРАВЛЕВ
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В городской администрации объявили о том, что в эти выходные вновь ограничат движение по Камскому мосту – с 23.00 в пятницу до 6.00 понедельника.

- Сначала перекроют две полосы в сторону Закамска, потом – ведущие в центр города, - сообщили в МКУ «Пермблагоустройство». - На проезжей части будут проводиться работы по замене резиновых компенсаторов деформационных швов моста.

Пермские автомобилисты стали размещать в соцсетях недоуменные комментарии.

- Камский мост уже долго ремонтировали весной и летом, в городе скапливались нешуточные пробки. Почему же тогда не заменили компенсаторы? – писали они. – Нам ведь тогда обещали, что немного потерпим, зато потом по мосту будет ездить комфортней.

- Замену оборудования оптимально осуществлять зимой, потому что при отрицательных температурах максимально раскрывается деформационный шов, - такое разъяснение опубликовали на сайте городской администрации.

Но это оказалось лишь одной из причин.

- Мы работаем с бюджетным финансированием, оно выделяется под конкретные цели, - объяснил главный инженер МКУ «Пермблагоустройство» Матвей Чувашов. - Проблема была обнаружена летом во время работ по замене дорожного покрытия. На тот момент нам выделяли финансирование только на эти работы, и мы не могли купить необходимые материалы, чтобы поменять резиновые компенсаторы, а также оплатить их монтаж. Затем необходимые для этого средства были заложены в бюджет, но получить их удалось лишь сейчас, под конец года. Но это даже и к лучшему, потому что в холодный период из-за низких температур раскрытие деформционных швов, то есть отжатие пролетных строений друг от друга, получается максимальным. И в результате гораздо удобнее заменить старые компенсаторы на новые.

По словам Матвея Чувашова, компенсаторы на мосту не меняли с 2006 года, и они уже износились.

Не станут ли меньше стучать колеса на стыках моста после того, как поставят новые резиновые компенсаторы?

- Нет, автомобилисты не почувствуют каких-либо изменений, поскольку такие компенсаторы устанавливаются внутри стыков моста, ниже проезжей части, - объяснил Матвей Чувашов.

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