2018-11-29T12:42:36+03:00
Общество

Новый год в Перми 2019: Соборную площадь впервые украсили к праздникам

Там установили новогоднюю елку и светящиеся арт-объекты
Андрей МАТЛИН
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Соборная площадь сразу стала любимым местом для селфи.Соборная площадь сразу стала любимым местом для селфи.Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО
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Пермь принаряжается к праздникам. 28 ноября в городе засияли огни на всех городских елках. В том числе и на Соборной площади, которую впервые украсили к Новому году.

- Круто, можно сделать селфи прямо внутри светящейся елочной игрушки! Или в праздничном подарке! Приезжайте! Тут как в сказке! - названивала кому-то молодая пара влюбленных пермяков.

Внутри елочного шара пермяки с удовольствием делают селфи. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Внутри елочного шара пермяки с удовольствием делают селфи.Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Действительно, Соборная площадь стала неузнаваемой, и когда в среду вечером на ней загорелись огни на елке, на нее устремили толпы пермяков.

На Соборную площадь теперь ведет сказочная аллея. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

На Соборную площадь теперь ведет сказочная аллея.Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

К площади теперь ведет аллея из мерцающих по вечерам огнями колонн и гирлянд, которая заканчивается светящейся аркой. На площади кроме новогодней елки установили несколько необычных новогодних арт-объектов. Можно, например, зайти внутрь огромной елочной игрушки в виде шара. При этом небо над головой сразу расцвечивается нарядными огнями. Можно пройти и сквозь перевязанный огненными ленточками новогодний подарок.

На Соборной площади появились светящиеся арт-объекты - новогодний подарок, перевязанный бантиком, и елочный шар-игрушка. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

На Соборной площади появились светящиеся арт-объекты - новогодний подарок, перевязанный бантиком, и елочный шар-игрушка.Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Тут и там стоят взрослые и дети, которые делают селфи и зачарованно разглядывают сказочные фигуры.

Дальше путь лежит через светящуюся арку. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Дальше путь лежит через светящуюся арку.Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Украшенную к праздникам Соборную площадь включили в так называемый Новогодний маршрут, который пройдет от Театра-Театра до Театрального сквера у оперного театра. А значит, к Новому году здесь, как и вдоль всего маршрута, должны появиться пункты обогрева, где гуляющие смогут отдохнуть и выпить горячего чая.

Общий вид новогодней композиции. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Общий вид новогодней композиции.Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

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