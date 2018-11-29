"Я раскаиваюсь и хочу извиниться". Киллер, осужденный пожизненно за убийство девяти человек, ищет родных своих жертв

- Мой муж раскаивается в том, что сделал, он каждый день стоит на коленях и молится, - говорит Виктория Михайлова, которая в сентябре этого года вышла замуж за киллера, осужденного пожизненно за убийство девяти человек.

Об этой истории "Комсомолка" уже писала. В прошлом Виктория работала дознавателем в милиции в одном из городов Пермского края, сейчас занимается бизнесом. Она мама четверых детей, младшим всего 3 и 4 годика. Красивая, успешная женщина.

Весной этого года пермячка прочла в газете статью, которая называлась "Исповедь киллера". Речь шла о наемном убийце орехово-медведковской группировки. Олег Михайлов отбывает пожизненный срок в вологодской колонии за убийство девяти человек и, по его словам, страшно раскаивается в том, что сделал. Виктория признается, что почувствовала огромную жалость к этому человеку, и захотела его как-то поддержать.

Написала в колонию письмо, через три дня пришел ответ. Завязалась переписка, которая закончилась свадьбой - через четыре месяца после знакомства и всего одного свидания.

- Я ничуть не оправдываю того, что сделал мой муж, - говорит Виктория. - Но в то же время я вижу, как он сожалеет об этом и раскаивается. И я верю ему.

Виктория намерена добиться пересмотра приговора мужу, он уже отсидел 15 лет, и надеется, что когда-нибудь он сможет выйти условно-досрочно.

- Мы обсудили этот вопрос с Олегом и хотели бы через "Комсомолку" обратиться ко всем потерпевшим по делу мужа - к родственникам и близким убитых им людей, - говорит пермячка. - Если нас кто-то услышит или прочтет эту статью, мы очень просим вас откликнуться. Конечно, это должен делать Олег, но, как известно, он находится в тюрьме, с ним нет связи, и он не может сделать это лично. Я его жена, я его люблю и добровольно вышла за него замуж. И передаю через СМИ его просьбу. Я знаю, как он переживает, как он раскаивается и хочется извиниться перед этими людьми за то, какую боль он им причинил.

Виктория говорит, что их семья готова оказать потерпевшим любую посильную помощь:

- Я хочу с ними познакомиться, узнать, как они живут, как сложилась их жизнь. Возможно, у них есть проблемы, которые мы в силах разрешить. Я понимаю, что жизнь человека невозможно измерить какими-то суммами, но если есть хоть какая-то возможность помочь - мы готовы. И это наше общее решение - мое, Олега и его родственников.

- Мы так понимаем, что просить прощения за Олега придется вам. Вы готовы вынести этот крест? - спросили мы.

- Да, я понимаю, что это тяжелый крест, но я уверена, что справлюсь с этим и, возможно, смогу быть полезной этим людям. Когда шли суды - в 2005 и 2007 годах, Олег уже приносил свои извинения. Я верю, что когда-нибудь он сможет сделать это еще раз лично. Он ни на минуту не забывает о том, что натворил. У него болит душа, болит сердце.

- А если они не захотят с вами общаться?

- Это будет их решение, навязываться мы, конечно, не будем.

ВОПРОС ЮРИСТУ

Может ли пожизненно осужденный претендовать на УДО?

- Наше законодательство предусматривает возможность помиловать человека, приговоренного к пожизненному лишению свободы, - говорит адвокат Олега Михайлова Алексей Аксенов. - Из практики известно о шести людях, которые своими ногами вышли из колонии. Последний случай, когда человеку пересмотрели приговор, был буквально в прошлом году.

Алексей Николаевич оказывает бывшему убийце юридическую помощь и говорит о том, что в случае с Михайловым можно добиться пересмотра приговора через 62 статью Уголовного кодекса РФ - "Назначение наказание при наличии смягчающих обстоятельств".

- С моей профессиональной точки зрения, я вижу, что этот человек, который отбыл уже 15 лет, действительно доказал, что исправился, - говорит адвокат. - Он не представляет угрозу для обществу. Более того, он может нести такой энергетический запал и дать обществу пример, чтобы другие люди не совершали подобных преступлений. Либо те, кто уже преступил закон, не боялись признаться в этом и содействовать расследованию. Хочу напомнить, что Михайлов был глубоко законспирированным киллером. Только его явка с повинной, раскаяние, сдача оружия и помощь следствию дали возможность раскрыть и его преступления, и преступления третьих лиц. Да, преступник, который убил девятерых, однозначно должен понести наказание, но наше общество сегодня идет по пути гуманизма, и каждый человек имеет право исправить свои ошибки.

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