2018-11-28T11:54:07+03:00
"Бизнес-новости": Пермь

В Краснокамске суд вынес приговор директору УК-банкрота, растратившему платежи жителей за отопление и горячую воду

Руководитель УК «Наш дом» обязан выплатить почти полмиллиона рублей в качестве ущерба, причиненного поставщику тепловой энергии
Андрей КУЗНЕЦОВ
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..Фото: архив "КП"
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Краснокамский городской суд вынес приговор в отношении директора ООО УК «Наш дом», которого обвиняли в присвоении и растрате средств жителей, собранных в качестве платежей за отопление и горячую воду. Как выяснили следователи, управленец с апреля 2016 года по декабрь 2017 года не перечислял в адрес Пермского филиала «Т Плюс» плату за теплоэнергию. В ходе расследования уголовного дела доказано, что своими действиями управленец присвоил более 450 тыс. рублей, принадлежащих поставщику тепловой энергии.

Ранее в отношении краснокамской УК «Наш дом» суд начал процедуру банкротства из-за задолженности в размере более 13 миллионов рублей. Данная сумма будет взыскиваться в ходе проведения процедуры банкротства. Не исключено, что конкурсный управляющий инициирует возбуждение новых уголовных дел в отношении руководства УК.

Суд признал экс-директора УК «Наш дом» виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 160 УК РФ («Присвоение или растрата») и запретил в течение 4,6 лет заниматься деятельностью, связанной с выполнением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных функций в сфере ЖКХ. Кроме того, подсудимый должен возместить ущерб, нанесенный ресурсоснабжающей организации.

Правоохранительные органы и надзорные ведомства совместно с энергетиками проводят системную работу по оздоровлению рынка управления жилым фондом, считает директор Пермского филиала ОАО «ЭнергосбыТ Плюс» Сергей Кругляков:

- Важно понимать: все недобросовестные руководители управляющих компаний понесут наказание за правонарушения, в частности, за махинации с платежами граждан за услуги теплоснабжения. К сожалению, это не быстрый процесс. Например, вынесение приговора в отношении руководителя УК «Наш дом» заняло почти 2 года.

В настоящее время в Пермском крае расследуется порядка 30 уголовных дел, возбужденных в отношении недобросовестных руководителей УК-должников. Задолженность управляющих компаний за тепловую энергию перед структурами «Т Плюс» в регионе составляет более 4 миллиардов рублей. Энергокомпания призывает всех должников выполнить свои обязательства и погасить свои долги.

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