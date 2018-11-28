В Ямало-Ненецком автономном округе во время жесткой посадки вертолета погиб член экипажа

Вертолет, принадлежащий компании «Ютэйр», перевозил грузы для вахтовиков одного из нефтегазовых месторождений. Он благополучно долетел до пункта назначения, его разгрузили, и тяжелая транспортная винтокрылая машина взлетела, чтобы вернуться обратно.

Самый тяжелый в мире, 50-тонный транспортный вертолет способен поднять до 20 тонн груза, им управляют 6 человек. Но сейчас Ми-26 летел налегке. Зато был шквалистый ветер. И в километре от вертолетной площадки Пижма он столкнулся с землей.

- Пассажиров и грузов в вертолете не было, только 6 членов экипажа, - сообщили в управлении МЧС по Ямало-Ненецкому округу. – Один из членов экипажа при жесткой посадке погиб, но пока неизвестно, кто именно – из-за погодных условия очень плохая связь. Остальных членов экипажа удалось доставить от вертолетной площадки Пижма в поселок вахтовиков Харьягинский, до которого от места падения вертолета около 40 километров. За ними выехал вездеход, в котором был доктор одного из месторождений, он оказал пострадавшим первую помощь, но требуется их госпитализация.

Предполагалось, что вертолетчиков доставят в район Харьяги, откуда их заберет вертолет Ми-8 Нарьян-Марского объединенного авиаотряда. Но погодные условия не позволили этого сделать.

- В Ненецкой окружной больнице уже все готово для приема пострадавших, - сообщили в управлении МЧС ЯНАО. – Но у нас нелетная погода – очень сильный ветер. Остается ждать, когда он хоть немного утихнет, при первой возможности пострадавших доставят в больницу.