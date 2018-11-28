2018-11-28T19:25:26+03:00
Происшествия

В Ямало-Ненецком автономном округе во время жесткой посадки вертолета погиб член экипажа

Ми-26 разбился в километре от вертолетной площадки
Андрей МАТЛИН
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Так выглядит место падения вертолета – настоящая тундра. Фото: соцсетиТак выглядит место падения вертолета – настоящая тундра. Фото: соцсети
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Вертолет, принадлежащий компании «Ютэйр», перевозил грузы для вахтовиков одного из нефтегазовых месторождений. Он благополучно долетел до пункта назначения, его разгрузили, и тяжелая транспортная винтокрылая машина взлетела, чтобы вернуться обратно.

Самый тяжелый в мире, 50-тонный транспортный вертолет способен поднять до 20 тонн груза, им управляют 6 человек. Но сейчас Ми-26 летел налегке. Зато был шквалистый ветер. И в километре от вертолетной площадки Пижма он столкнулся с землей.

- Пассажиров и грузов в вертолете не было, только 6 членов экипажа, - сообщили в управлении МЧС по Ямало-Ненецкому округу. – Один из членов экипажа при жесткой посадке погиб, но пока неизвестно, кто именно – из-за погодных условия очень плохая связь. Остальных членов экипажа удалось доставить от вертолетной площадки Пижма в поселок вахтовиков Харьягинский, до которого от места падения вертолета около 40 километров. За ними выехал вездеход, в котором был доктор одного из месторождений, он оказал пострадавшим первую помощь, но требуется их госпитализация.

Предполагалось, что вертолетчиков доставят в район Харьяги, откуда их заберет вертолет Ми-8 Нарьян-Марского объединенного авиаотряда. Но погодные условия не позволили этого сделать.

- В Ненецкой окружной больнице уже все готово для приема пострадавших, - сообщили в управлении МЧС ЯНАО. – Но у нас нелетная погода – очень сильный ветер. Остается ждать, когда он хоть немного утихнет, при первой возможности пострадавших доставят в больницу.

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