2018-11-28T20:35:35+03:00
Общество

«От всего морозного сердца!»: главный Дед Мороз России своим посохом зажег все елки в Перми

После этого небо над Театром-Театром украсилось огнями фейерверка
Андрей МАТЛИН
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Раз,, два, три, елочка, гори!Раз,, два, три, елочка, гори!Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО
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- Такого салюта я еще не видел! – с восторгом объяснял младшему братишке юный пермяк, зачарованно задрав голову в небеса.

Действительно, огненные змеи со свистом взлетали прямо с площадки перед театром, в небе с грохотом разрывались тысячи петард.

- Это последний залп, наверное, поэтому такой красивый! – гадали пермяки.

Но предновогодний фейрверк грохотал и грохотал на разные лады.

Предновогодний праздничный фейерверк. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Предновогодний праздничный фейерверк.Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

А незадолго до этого в Перми зажглась главная новогодняя елка Прикамья. Точнее, - ее зажег своим волшебным посохом главный Дед Мороз России. А еще точнее - он заставил сиять огнями все новогодние ели города. Во всех районах они засверкали своей иллюминацией одновременно. Такова в этом году была задумка организаторов новогоднего празднования.

Кто-кто, а пермская детвора уже начала отмечать Новый год. Тут и там виднеются сложенные грудой портфели, сумки и рюкзачки.

На праздник пришло много народа - от мала до велика. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

На праздник пришло много народа - от мала до велика.Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

- Мы всем классом сюда! – радуется празднику пятиклассник Денис. – Вместе с нашей классной руководительницей.

Праздничный концерт. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Праздничный концерт.Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

- От всего своего морозного сердца желаю, чтобы все ваши желания в Новом году исполнились! – звучит с праздничной сцены голос российского Деда Мороза.

- Ты бы что хотел получить на Новый Год? – толкает в бок один школьник другого. – Я бы велосипед!

- Да ну, до лета еще сколько ждать, целую зиму! – напоминает его собеседник.

- Точно, тогда еще подумаю, что попросить у Деда Мороза.

- А я уже знаю, мне он подарит черного котенка, - уверяет их одноклассница.

- А мне костюм доктора, - сообщает ее подружка.

Огненное шоу на сцене у елки. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Огненное шоу на сцене у елки.Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

- Давайте все вместе дружно крикнем: «С Новым годом, страна!» - обращается к детворе Дед Мороз.

И дети исполняют его просьбу на удивление слаженно, как будто перед этим долго тренировались.

Дед Мороз из Великого Устюга поздравил пермяков. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Дед Мороз из Великого Устюга поздравил пермяков.Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

- Молодцы! – хвалит их Дед Мороз. – Смотрите теперь себя 7 января на канале НТВ - в репортаже о моем путешествии по российским городам.

Также сюжет о пребывании доброго волшебника в нашем городе должны показать в 10 утра 30 ноября на том же канале.

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