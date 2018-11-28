2018-11-28T14:40:38+03:00
Происшествия

Младенец, тело которого нашли на балконе чиновницы из Прикамья, родился мертвым

Следователи еще выясняют, почему мать вынесла тело малыша на балкон, а не сообщила в полицию
Елена КОНОВА
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Фото из архива "КП"Фото из архива "КП"Фото: архив "КП"
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В конце октября на балконе чиновницы из Суксунского района нашли тело младенца. Стало известно, что случилось с новорожденным.

Напомним, Валерия (все имена изменены - прим.ред.) и ее супруг Виктор - местные чиновники. У них уже есть трое детей, а в прошлом году стало известно, что в семье ожидается прибавление. Когда подошел срок родов, Валерия так и не пришла в женскую консультацию. Медики заволновались и решили узнать, что произошло. К семье пришли с проверкой и обнаружили на балконе труп младенца. Как потом рассказывала Валерия, у нее начались преждевременные роды, и ребенок родился мертвым. Сотрудники правоохранительных органов назначили ряд экспертиз, которые определили бы, от чего наступила смерть младенца.

Как рассказали в СУ СКР Суксунского района, одна из экспертиз уже готова.

- Выяснилось, что ребенок, действительно, родился мертвым, - сообщили в ведомстве. - Мы продолжаем ожидать результаты других экспертиз, которые помогут нам выяснить, почему мать вынесла тело ребенка на балкон, а не сообщила о случившемся в правоохранительные органы.

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