2018-11-28T11:54:07+03:00
Общество

Прикамье выбирается из «демографической ямы»

Рассказываем, что для этого делается в регионе
Андрей МАТЛИН
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Одним гражданином больше.Одним гражданином больше.Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
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«Лихие» 1990-е годы дают о себе знать. Снижение рождаемости в этот сложный для страны период «аукается» сейчас - в стране стало меньше женщин, которые могли бы завести детей, в результате возникла «демографическая яма». В правительстве Пермского края рассказали, что делается для того, чтобы выбраться из нее как можно скорей.

- В этом году рождаемость в регионе сократилась на 8,1 процента, при этом темпы падения сократились в 1,7 раз в сравнении с прошлым годом, - рассказали в краевом министерстве социального развития. - Аналогичное сокращение рождаемости зафиксировано в целом в Российской Федерации, в том числе, и в Приволжском федеральном округе. Это связано с объективными причинами, прежде всего с сокращением числа женщин репродуктивного возраста, особенно от 25 до 34 лет. Именно на этот возраст приходится наибольшее число рождений. Сокращение числа репродуктивных женщин обусловлено «демографической ямой», и это падение прогнозируется до конца 2024 года.

Как подчеркнули в минсоцразвития, несмотря на это, общий коэффициент рождаемости в крае выше среднего российского значения. Как и прежде, по этому показателю Прикамье сохраняет лидирующие позиции в Приволжском федеральном округе после Татарстана и Башкортостана.

- Доля многодетных семей в регионе выше в 1,3 раза среднероссийского уровня, что позволяет удерживать высоким суммарный коэффициент рождаемости в расчете на одну женщину репродуктивного возраста, - объяснили в министерстве. - По этому показателю регион занимает первое место в Приволжском федеральном округе.

КАК ПОВЫСИТЬ РОЖДАЕМОСТЬ?

Что в Пермском крае делается для того, чтобы детей у нас рождалось больше?

- Для этого реализуются федеральные и региональные меры поддержки, - проинформировали в минсоцразвития. - С 2018 года осуществляются ежемесячные выплаты на первые рождения семьям, чей доход не превышает 1,5 минимального прожиточного уровня на одного члена семьи. Всего с начала года такие выплаты сделаны на 4 071 ребенка, на общую сумму 245 миллионов 976 тысяч рублей. В Пермском крае введена дополнительная мера поддержки молодых мам в возрасте 19-24 лет, родивших первого ребенка после 1 января 2017 года, - в виде единовременной денежной выплаты в размере 60 тысяч руб. В 2018 году такой мерой поддержки воспользовалось 747 семей, на эти цели из регионального бюджета выплачено 45 миллионов рублей.

На 2019 год для Пермского края запланировано федеральное софинансирование расходов в размере 73 процентов на выплату ежемесячного пособия семьям, в которых родится третий или последующий ребенок, объем федеральной поддержки составит более 340 миллионов рублей.

КАК СНИЗИТЬ СМЕРТНОСТЬ?

По итогам 9 месяцев Пермьстат отмечает превышение уровня смертности по сравнению с аналогичным периодом прошлого года - на 1,5 процента.

- Рост смертности характерен в целом для страны, он отмечается в 51 регионе, в том числе, в 12 субъектах Федерации Приволжского федерального округа, - объяснили в минсоцразвития. - Но темпы роста смертности в Пермском крае постепенно снижаются.

Младенческая смертность в Пермском крае идет на убыль

- Комплекс мер, направленный на улучшение здоровья детского населения, на организацию медицинской помощи, обеспечивает стабильное сокращение детских смертей, по итогам 9 месяцев их число сократилось на 5 процентов, - сообщили в краевом министерстве здравоохранения. - Выстроенная трехуровневая система оказания помощи по родовспоможению в Пермском крае создает условия для выхаживания новорожденных с тяжелой патологией и новорожденных с критически низкой массой тела. В нашем регионе традиционно минимальный уровень младенческой смертности, по итогам текущего года, он сокращен еще на 16 процентов и составляет сейчас 4,6 на 1000 рожденных живыми.

Болезни сердца и онкозаболевания

- В рамках федерального проекта «Здравоохранение» министерством здравоохранения Пермского края реализуются приоритетные направления по сокращению смертности от болезней системы кровообращения и онкологических заболеваний, - сообщили в краевом минздраве. - В целях сокращения потерь от болезней сердечно-сосудистых заболеваний будут изменены подходы к диспансерному наблюдению хронических больных, их будут чаще обследовать, им будет предложена вакцинация от гриппа и пневмококковой инфекции. Запланировано открыть 25 межмуниципальных кардиологических центров: 3 из них откроются в 2018 году, 12 - в 2019-м, 9 - в 2020 году.

Как объяснили в минздраве, для снижения смертности от онкологических заболеваний организуется работа 32 первичных онкологических кабинетов и 7 межтерриториальных онкологических центров - в Кунгуре, Краснокамске, Чайковском, Кудымкаре, Соликамске, Чусовом и Березниках. Продолжается подготовка кадров и оснащение онкологических центров современным эндоскопическим и рентгенологическим оборудованием.

- Кроме того, в этом году был увеличен охват скрининговыми обследованиями населения на ВИЧ-инфекцию, в результате отмечается снижение заболеваемости на 5,3 процента, - отметили в минздраве. - На 71 процент увеличилась так называемая приверженность ВИЧ-инфицированных к лечению, что позволило сократить уровень смертности инфицированных на 40 процентов.

По данным статистики, в нашем регионе в этом году заметно сократилась смертность от туберкулеза (на 26 процентов) и от различных видов пневмоний (на 11 процентов).

Тем не менее, за счет превышения уровня смертности над рождаемостью естественная убыль населения в Пермском крае в 2018 году составила 2,3 промилле. Для сравнения: в Приволжском федеральном округе этот показатель составил 2,8 промилле, в целом по России - 1,6 промилле.

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