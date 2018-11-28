«5 миллионов вместо 55». В Перми разлученные сестры-близнецы обжаловали приговор районного суда

В краевом суде Пермского края рассмотрят апелляционную жалобу сестер-близнецов, которых 35 лет назад разлучили в пермском роддоме.

Ранее в Ленинском районном суде был рассмотрен иски пострадавших сестер и их родных. Но их удовлетворили лишь частично. В частности, сами сестры подали иски на 25 миллионов рублей, их родители – на 20 миллионов, сводная сестра – на 10 миллионов рублей. Суд постановил выплатить им 5 миллионов рублей.

Напомним: педагоги Владимир и Галина Шиловы стали родителями 35 лет назад. 5 декабря в пермском городском роддоме №7 на свет появилось девочки-близняшки.

Одну из девочек, Ульяну, вскоре выписали вместе с мамой домой. А вот другая приболела, и ее перевели в городскую детскую больницу №13. Поскольку там был карантин из-за гриппа, родителей к девочке долго не пускали. А потом там перепутали двух маленьких пациенток. Шиловы стали воспитывать девочку Яну как родную.

Новая мать их девочки не смогла стать заботливой мамой, и в 1986 году ее лишили родительских прав, а Ксюша и ее брат попали в детдом.

Подмена обнаружилась лишь 35 лет спустя, когда подруга Ульяны увидела Ксению на улице.

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