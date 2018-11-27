2018-11-27T15:49:48+03:00
Досуг

Главный Дед Мороз страны зажжет огни на пермской елке

Праздник состоится 28 ноября
Елена ТРЕТЬЯКОВА
Поделиться:
Главный Дед Мороз страны приедет в Пермь.Главный Дед Мороз страны приедет в Пермь.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
Изменить размер текста:

Главная елка в этом году установлена на площади перед Театром-Театром. 28 ноября огоньки на ней зажжет главный Дед Мороз страны, который специально приехал в Пермь из Великого Устюга.

В 17.00 на площади состоится театрализованное представление с участием аниматоров и клоунов. А затем на сцене появятся два Деда Мороза - пермский и главный Дед Мороз страны. Они и произнесут: «Елочка, гори!» - и вспыхнут разноцветные лампочки. В это же время зажгутся елочки во всех районах Перми.

С 18.00 до 18.30 все желающие смогут сфотографироваться с Дедами Морозами.

А на следующий день на площади у Театра-Театра начнут строить главный ледовый городок, а у монумента «Героям фронта и тыла» зальют каток площадью 3000 квадратных метров.

Кстати, пропускать зрителей на площадь перед Театром-Театром будут через рамки металлоискателей, так что возможны очереди. Если не хотите опоздать к началу, приходите чуть пораньше.

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
В Москве пройдет выставка «История России в зеркале рекламы»
Ассоциация коммуникационных агентств России, Государственный центральный музей современной истории России и Российская Академия Рекламы при участии Музея упаковки анонсировали проведение выставки, посвященной 140-летию профессиональной российской рекламы
Новости 24
В Перми осудили руководителей очередной пирамиды
В Прикамье 17-летний подросток пытался зарезать 19-летнего приятеля
Следователи выясняют, как пятиклассница получила травму в школе Краснокамска
В Прикамье 19-летний любитель пьяной езды отправился в колонию
Более 50 поддельных рецептов на психотропные вещества обнаружили в аптеках Перми
«Люди ждали помощи, боясь пошевелиться»: два рыбака на вездеходе провалились под лед на Сылве
В Перми впервые пройдут лыжные гонки «Елки. Пермский период»
В Прикамье мужчины пытались перебросить героин в колонию с помощью рогатки
Филиал «ПМУ» холдинга «УРАЛХИМ» предоставляет дополнительные льготы матерям и их детям
Узнайте то, чего не знает Google
В Перми 43-летний мужчина убил соседа и снял с его банковской карты 14 тысяч рублей
Бесплатно провезти домашнее животное в пригородных поездах АО «СПК» можно будет 30 ноября
В Перми на железнодорожном переезде столкнулись тепловоз и пассажирский автобус
«Уходит непобежденным». Призер Олимпийских игр в Сочи Александр Смышляев из Чусового принял решение завершить спортивную карьеру
Пермская полиция ищет свидетеля преступления
Пермскому стадиону «Звезда» подарили новый газон
Огни на центральной елке Перми зажжет главный Дед Мороз страны
В Перми новое «Счастье не за горами» сделают из металлической трубы и фанеры
В Лысьве произошла коммунальная авария, 2500 человек остались без воды
В Прикамье двое мужчин на снегоходе провалились под лед, один погиб
В Прикамье врачи осуждены за выдачу «липового» больничного мужчине, который отправился в отпуск
Администрация Перми опровергла информацию о запрете концерта IC3PEAK
В Лысьве нашли мертвым пропавшего 34-летнего мужчину