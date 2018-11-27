Главный Дед Мороз страны зажжет огни на пермской елке

Главная елка в этом году установлена на площади перед Театром-Театром. 28 ноября огоньки на ней зажжет главный Дед Мороз страны, который специально приехал в Пермь из Великого Устюга.

В 17.00 на площади состоится театрализованное представление с участием аниматоров и клоунов. А затем на сцене появятся два Деда Мороза - пермский и главный Дед Мороз страны. Они и произнесут: «Елочка, гори!» - и вспыхнут разноцветные лампочки. В это же время зажгутся елочки во всех районах Перми.

С 18.00 до 18.30 все желающие смогут сфотографироваться с Дедами Морозами.

А на следующий день на площади у Театра-Театра начнут строить главный ледовый городок, а у монумента «Героям фронта и тыла» зальют каток площадью 3000 квадратных метров.

Кстати, пропускать зрителей на площадь перед Театром-Театром будут через рамки металлоискателей, так что возможны очереди. Если не хотите опоздать к началу, приходите чуть пораньше.