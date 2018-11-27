2018-11-27T15:33:44+03:00
Дом. Семья

«Теперь у нас живет Рысик». Хозяин звезды YouTube NONONONO Cat завел нового питомца

Его прежний кот Маркиз был очень популярен в интернете [видео]
Вероника РАНГУЛОВА
Поделиться:
Милашке пока не дали клички.Милашке пока не дали клички.Фото: из семейного архива
Изменить размер текста:

Хозяин звезды YouTube - «NONONONO Cat» завел себе нового питомца. Напомним, кот Маркиз, более известный как NONONONO Cat, был очень популярен. Видео, на котором кот истошно кричит по-английски – «no-no-no-no», набрало почти 12 миллионов просмотров и сделало Маркиза мемом.

- Этого кота мы взяли еще в 2002 году - подарили сыну на День рождения, ему тогда исполнялось 10 лет, - рассказывает хозяин Маркиза Андрей Дерюженко, он работает таксистом. - Маркизу было всего два месяца, прежняя хозяйка сказала, что он родился 16 августа.

Маркиз рос очень домашним, не любил выходить на улицу и ездить в машине.

- Когда ему было года два, к нам в гости пришел мой друг с четырехлетней дочкой, - продолжает Андрей. - Не знаю, что произошло, но Маркиз, увидев девочку, начал орать каким-то не своим голосом и орал все три часа, пока друг с дочерью не ушли.

Хозяин Маркиза успел снять кошачий концерт на видео, но выложил ролик на YouTube только в 2011 году. Видеозапись посмотрело почти 12 миллионов человек, а автор заработал около шести тысяч долларов.

Маркиз умер этим летом и только в ноябре его хозяин Андрей решился взять нового питомца.

- Мы долго искали котенка, даже ездили в приют, но нам хотелось взять совсем маленького, - рассказывает Андрей. – Решили так, выберем того, как сердце подскажет.

В итоге семья пермяков взяла в дом двухмесячного котенка. Клички у него пока нет, скорее всего, малыша назовут Рысиком.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Перми умер звезда YouTube - "NONONONO Cat" Маркиз

Ролик с его участием посмотрели почти 12 миллионов раз (Подробнее…)

NONONONO Cat.

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Новости 24
В Перми осудили руководителей очередной пирамиды
В Прикамье 17-летний подросток пытался зарезать 19-летнего приятеля
Следователи выясняют, как пятиклассница получила травму в школе Краснокамска
В Прикамье 19-летний любитель пьяной езды отправился в колонию
Более 50 поддельных рецептов на психотропные вещества обнаружили в аптеках Перми
«Люди ждали помощи, боясь пошевелиться»: два рыбака на вездеходе провалились под лед на Сылве
В Перми впервые пройдут лыжные гонки «Елки. Пермский период»
В Прикамье мужчины пытались перебросить героин в колонию с помощью рогатки
Филиал «ПМУ» холдинга «УРАЛХИМ» предоставляет дополнительные льготы матерям и их детям
Узнайте то, чего не знает Google
В Перми 43-летний мужчина убил соседа и снял с его банковской карты 14 тысяч рублей
Бесплатно провезти домашнее животное в пригородных поездах АО «СПК» можно будет 30 ноября
В Перми на железнодорожном переезде столкнулись тепловоз и пассажирский автобус
«Уходит непобежденным». Призер Олимпийских игр в Сочи Александр Смышляев из Чусового принял решение завершить спортивную карьеру
Пермская полиция ищет свидетеля преступления
Пермскому стадиону «Звезда» подарили новый газон
Огни на центральной елке Перми зажжет главный Дед Мороз страны
В Перми новое «Счастье не за горами» сделают из металлической трубы и фанеры
В Лысьве произошла коммунальная авария, 2500 человек остались без воды
В Прикамье двое мужчин на снегоходе провалились под лед, один погиб
В Прикамье врачи осуждены за выдачу «липового» больничного мужчине, который отправился в отпуск
Администрация Перми опровергла информацию о запрете концерта IC3PEAK
В Лысьве нашли мертвым пропавшего 34-летнего мужчину