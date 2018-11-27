«Теперь у нас живет Рысик». Хозяин звезды YouTube NONONONO Cat завел нового питомца

Хозяин звезды YouTube - «NONONONO Cat» завел себе нового питомца. Напомним, кот Маркиз, более известный как NONONONO Cat, был очень популярен. Видео, на котором кот истошно кричит по-английски – «no-no-no-no», набрало почти 12 миллионов просмотров и сделало Маркиза мемом.

- Этого кота мы взяли еще в 2002 году - подарили сыну на День рождения, ему тогда исполнялось 10 лет, - рассказывает хозяин Маркиза Андрей Дерюженко, он работает таксистом. - Маркизу было всего два месяца, прежняя хозяйка сказала, что он родился 16 августа.

Маркиз рос очень домашним, не любил выходить на улицу и ездить в машине.

- Когда ему было года два, к нам в гости пришел мой друг с четырехлетней дочкой, - продолжает Андрей. - Не знаю, что произошло, но Маркиз, увидев девочку, начал орать каким-то не своим голосом и орал все три часа, пока друг с дочерью не ушли.

Хозяин Маркиза успел снять кошачий концерт на видео, но выложил ролик на YouTube только в 2011 году. Видеозапись посмотрело почти 12 миллионов человек, а автор заработал около шести тысяч долларов.

Маркиз умер этим летом и только в ноябре его хозяин Андрей решился взять нового питомца.

- Мы долго искали котенка, даже ездили в приют, но нам хотелось взять совсем маленького, - рассказывает Андрей. – Решили так, выберем того, как сердце подскажет.

В итоге семья пермяков взяла в дом двухмесячного котенка. Клички у него пока нет, скорее всего, малыша назовут Рысиком.

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