Теодор Курентзис не станет почетным гражданином Пермского края

Наградить Теодора Курентзиса званием «Почетный гражданин Пермского края» еще в августе предложили депутаты Пермской гордумы. Со скандалом.

- Какой же из Курентзиса гражданин Пермского края? Он, может быть, гражданин мира, ну, Европы, но никак не Прикамья! - возмущался перед голосованием депутат-коммунист Геннадий Сторожев. - Он гастролирует за рубежом, но не по территории нашего региона. Те 450 тысяч в год, которые положены почетному гражданину края, почти равны полумиллионной зарплате, которую ему - на мой взгляд, незаслуженно - платят в пермском театре.

Вместе с Курентзисом в список номинантов попали ректор медицинского университета Ирина Корюкина и главный дирижер губернского оркестра Евгений Тверетинов. А также директор ООО «Ключи» Виталий Бобриков и президент краевой Федерации самолетного спорта Владимир Котельников.

В итоге краевая комиссия по наградам из пяти человек должна была выбрать двух. Их кандидатуры окончательно должны утвердить депутаты Законодательного собрания.

- В ЗС из комиссии по наградам поступили проекты постановлений о награждении званием «Почетного гражданина Пермского края» Ирины Корюкиной и Евгения Тверетинова, - сообщили в пресс-службе краевого парламента. - Принимать решение будут депутаты в четверг, 29 ноября. Скорее всего, они и проголосуют за эти две кандидатуры.

Мы попытались узнать, почему комиссия отдала голоса именно за этих кандидатов, но ее члены ответили, что говорить об этом некорректно. Стало известно лишь, что вопрос был настолько сложным, что комиссии, чтобы принять решение, пришлось собираться аж три раза.

Кстати, почетные граждане Пермского края кроме нагрудного знака и грамоты получают еще и ежегодную выплату в 450 тысяч рублей.