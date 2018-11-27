«По дороге в больницу «скорая» сломалась»: дело о смерти годовалого мальчика передали в суд

1 января в больнице Кудымкара умер годовалый мальчик. Малыш заболел в конец декабря, он жаловался на боль в горле. Накануне Нового года его вместе с мамой госпитализировали в Ошибскую больницу, где его осмотрела медсестра. Но помочь мальчику там не смогли, он начал задыхаться. Тогда медики направили его в Кудымкар. Но по дороге машина скорой помощи сломалась. В больницу ребенка и жену отвез отец. В Кудымкаре малыша положили в реанимацию, но спасти его не смогли, в новогоднюю ночь он умер.

- Родители обратились за медицинской помощью лишь при значительном ухудшении состояния здоровья мальчика, - сообщили нам тогда в Министерстве здравоохранения Пермского края. - Медицинская помощь в учреждениях здравоохранения ему была оказана, однако течение заболевания было крайне тяжелым, и спасти ребенка не удалось. Предварительная причина гибели – ОРВИ, тяжелое течение. Проводится проверка.

Была проведена судебно-медицинская экспертиза, которая показала, что при оказании медицинской помощи ребенку были допущены дефекты лечения. По факту смерти было возбуждено уголовное дело.

Расследование завершилось. В понедельник, 26 ноября, дело о причинении смерти по неосторожности было направлено в Кудымкарский городской суд.

- Дело пока находится у председателя суда, - сообщили «КП» в суде. - Судья, который будет рассматривать его, еще не назначен.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

В Кудымкаре в больнице скончался годовалый ребенок

Причины смерти малыша устанавливаются (подробности)

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

«Сначала педиатр сушила волосы, потом сломалась «скорая», а затем мой малыш умер»

Мама скончавшегося в больнице Кудымкара мальчика просит провести объективное расследование трагедии (подробнее)