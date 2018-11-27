2018-11-27T14:16:49+03:00
Происшествия

«Коридор был весь в дыму». В ПГНИУ произошло возгорание, эвакуировали 200 студентов

Возможная причина пожара - короткое замыкание
Константин КЯКИНЕНЕлена КОНОВА
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Фото из паблика "Подслушано Пермь"Фото из паблика "Подслушано Пермь"
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В 14-30 в Пермском государственном национальном исследовательском университете сработала сигнализация и система оповещения - в одном из помещений произошло возгорание.

- В учреждение выехали около 10 пожарных машин, «скорая помощь», полиция и оперативные службы, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Пермскому краю.

Возгорание произошло в компьютерном классе на первом этаже пятого корпуса.

- Площадь пожара - 1 квадратный метр, - добавили в пресс-службе. - Возможной причиной пожара могло стать короткое замыкание.

Из университета эвакуировали не менее 200 студентов. Сейчас в социальных сетях учащиеся обсуждают произошедшее.

- Пожар был в 5 корпусе, коридор на 1 этаже весь в дыму, - пишет одна из студенток.

По факту возгорания проводится проверка, все обстоятельства выясняются.

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