«Коридор был весь в дыму». В ПГНИУ произошло возгорание, эвакуировали 200 студентов
В 14-30 в Пермском государственном национальном исследовательском университете сработала сигнализация и система оповещения - в одном из помещений произошло возгорание.
- В учреждение выехали около 10 пожарных машин, «скорая помощь», полиция и оперативные службы, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Пермскому краю.
Возгорание произошло в компьютерном классе на первом этаже пятого корпуса.
- Площадь пожара - 1 квадратный метр, - добавили в пресс-службе. - Возможной причиной пожара могло стать короткое замыкание.
Из университета эвакуировали не менее 200 студентов. Сейчас в социальных сетях учащиеся обсуждают произошедшее.
- Пожар был в 5 корпусе, коридор на 1 этаже весь в дыму, - пишет одна из студенток.
По факту возгорания проводится проверка, все обстоятельства выясняются.