2018-11-24T16:17:06+03:00
Звезды

«Я в шоке». Певцу Сергею Лазареву прислали герб его рода из Перми

На нем изображены крылья, которые там любит артист
Константин КЯКИНЕН
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--Фото: Евгения ГУСЕВА
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Известный российский певец Сергей Лазарев поделился в своем Instagram фотографией герб своего рода. Снимок ему прислали из Перми.

- Слушайте, я сейчас в шоке, - написал певец на своей страничке. – Мне друг прислал фото из пермского музея. Там в архиве есть герб рода Лазаревых от 1799 года. Посмотрите!

Сергей Лазарев раньше не знал о существовании этого герба. Но нашел множество различных совпадений, которые его шокировали. В частности, он удивился крылу на своем гербе.

Герб Лазаревых 1799 года хранится в пермском музее. Фото: Instagram

Герб Лазаревых 1799 года хранится в пермском музее. Фото: Instagram

- У меня такие татуировки на руках, - удивляется певец. – Крылья были у меня в номере Евровидения. Как?!! Подсознательно, видимо, я всегда знал, что крылья – это мой символ.

Поклонники написали, что у певца очень хорошо развита интуиция и такие совпадения не могут быть случайными. «Это какая-то мистика», - заключили подписчики аккаунта Сергея Лазарева.

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