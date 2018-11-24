«Я в шоке». Певцу Сергею Лазареву прислали герб его рода из Перми

Известный российский певец Сергей Лазарев поделился в своем Instagram фотографией герб своего рода. Снимок ему прислали из Перми.

- Слушайте, я сейчас в шоке, - написал певец на своей страничке. – Мне друг прислал фото из пермского музея. Там в архиве есть герб рода Лазаревых от 1799 года. Посмотрите!

Сергей Лазарев раньше не знал о существовании этого герба. Но нашел множество различных совпадений, которые его шокировали. В частности, он удивился крылу на своем гербе.

Герб Лазаревых 1799 года хранится в пермском музее. Фото: Instagram

- У меня такие татуировки на руках, - удивляется певец. – Крылья были у меня в номере Евровидения. Как?!! Подсознательно, видимо, я всегда знал, что крылья – это мой символ.

Поклонники написали, что у певца очень хорошо развита интуиция и такие совпадения не могут быть случайными. «Это какая-то мистика», - заключили подписчики аккаунта Сергея Лазарева.