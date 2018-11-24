«Декольте сводит с ума». Поклонники Катерины Шпицы оценили наряд пермской артистки

34-летняя пермская актриса Катерина Шпица приняла участие в «БеспринцЫпных чтениях» в «Гоголь-центре». На трехлетие проекта пришли многие известные актеры Константин Хабенский, Ингеборга Дапкунайте, Полина Максимова.

- Отчитала, - написала актриса в своем Instagram. – Мы вчера читали лучшее из произведений всех наших авторов. Рассказ «Муза». Я читала Маленкова.

Однако поклонников актрисы меньше внимания уделили ее творчеству, чем внешности. Они восхитились откровенным декольте Катерины Шпицы. «Вау, какое декольте», «Просто шикарно», «Огонь», «Сводит с ума», - комментировали подписчики под фото.

Напомним, что сейчас по Первому каналу идет сериал «Желтый глаз тигра», в котором одну из главных ролей играет Катерина Шпица. Криминальный ретро-детектив основан на реальных событиях и рассказывает о добыче янтаря в Калининградской области, начиная с лихих 90-х.