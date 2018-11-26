«Таксист сказал, что спит с 15-летними, а потом полез мне под юбку»

- Сегодня меня могло бы не стать, - пишет в ФБ руководитель пермского приюта для животных «Матроскин» Галина Море.

Обычная поездка в такси чуть не закончилась для девушки трагедией. В пятницу, опаздывая по делам, Галя вызвала «Такси Перемен» - ехать предстояло по нескольким адресам.

- Я села на заднее сиденье, достала телефон, но водитель решил со мной пообщаться, - рассказывает девушка. - Сначала его шутки казались безобидными: мол, если у вас нет детей, я готов помочь. А потом неожиданно стал говорить о сексе, рассказывать, как спит с 15-летними девочками.

Галина решила выйти из машины - они ехали по центру городу в пробке и машина часто останавливалась.

- Я поняла, что дверь заблокирована, - продолжает пермячка. - Это было очень страшно: на улице день, вокруг - люди, но никто не может мне помочь. Таксист повернулся, начал ко мне приставать и лезть между ног. К счастью, не забрал мой телефон, и я смогла написать подруге о том, что происходит. И по ее совету включила диктофон.

Подруга Гали немедленно позвонила в службу поддержки такси, и уже через несколько минут таксисту перезвонили и попросили остановить машину у обочины.

- После того, как я переслала им аудиозапись разговора с таксистом, его сразу же уволили, - продолжает девушка. - А еще меня спросили, во что я была одета. Вы действительно думаете, что это так важно, как я была одета? Неужели моя одежда может кому-то позволить насиловать меня? И во что я могла быть одета в -10?

Галя написала заявление в полицию. Таксиста уже задержали, идут допросы.

Почему пермские такси - смертельно опасная ловушка для пассажиров? Все помнят, как два с половиной года назад таксист службы «Везет» похитил и убил 10-летнюю девочку. Педофил получил пожизненно. Этот отморозок уже сидел за изнасилование, тем не менее, когда он после отсидки в январе 2017 года устраивался таксистом, его об этом никто и не спросил.

Еще история - этим летом 23-летняя пермская официантка вызвала такси Uber, чтобы ночью доехать с работы домой. По дороге она уснула, а таксист увез ее в лес и изнасиловал. Недавно его осудили - 5,5 лет в колонии строгого режима.

В октябре водитель «Яндекс.Такси» пересек двойную сплошную, выскочил на тротуар и насмерть сбил 29-летнего мужчину.

- В такси берут кого попало - бывших зеков, наркоманов, гонщиков-малолеток, - соглашаются сами водители. - Никого не волнует, сидел ты и за что. Исправна ли твоя машина, есть ли у тебя медицинская справка и сколько раз за год ты попал в аварию или нарушил ПДД.

А владельцы «Везет», «Такси перемен» и других служб получают прибыль, богатеют и ни за что не отвечают - ни за безопасность, ни за жизнь пассажиров. Такие у нас законы.

Мы позвонили в «Такси перемен», попросили его прокомментировать ситуацию, в которой оказалась Галина Море - будут ли приняты какие-то меры безопасности для их клиентов?

В ответ услышали два слова: без комментариев.

Вчера мы обсуждали эту тему на Радио «КП» (96,6). Пригласили поучаствовать в ней представителей краевого министерства транспорта, но они отказались: мол, если вас интересуют вопросы безопасности в такси, обращайтесь в полицию.

Кстати, когда таксист-педофил убил девочку, директор школы, где учился ребенок, Ирина Горбунова обратилась к депутатам краевого Заксобрания с конкретными предложениями, как сделать такси в Перми более безопасным. Например, устраиваясь на работу, водители должны принести справку, что не судимы по тяжким статьям, и сколько раз за год они попали в ДТП. Но депутаты вносить в закон изменения отказались.