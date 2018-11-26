«Теперь постоянно улыбается». 88-летняя ветеран труда, которая голодала и замерзала в холодной избушке, будет жить в двухместном номере в Перми

В конце прошлой недели мы рассказали о том, что в селе Красная Слудка в полуразрушенной избушке замерзает и голодает 88-летняя ветеран труда и труженик тыла Таисия Петровна.

В таком домике жила одинокая женщина.Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Ее муж давно умер. Детей у них не было. Родные Таисии Петровны оформили опекунство над бабушкой и получали ее пенсию - 20 тысяч рублей. А ей раз в месяц привозили рюкзак с едой. Также, по некоторым данным, у пенсионерки есть однокомнатная благоустроенная квартира в Перми, которую тоже прибрали к рукам родственники.

- Я уже не помню, когда в бане была, разве что с утра лицо из ладошек ополосну,- жаловалась женщина, когда мы к ней приехали. - У меня все болеть стало: ноги, голова, грудь, а врача я несколько лет не видела, и давление мне никто не мерил. Таблеток у меня никаких нет, не знаю, чем лечиться.

В таких условиях жила 88-летний ветеран труда.Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В доме одинокой женщины не было ни газа, ни воды. В холодильнике корреспонденты «Комсомольской правды» обнаружили лишь пачку соды.

Долгими днями и ночами из живых существ пожилая больная женщина видела лишь двух кошек Мусек да собаку Рэкса, который сторожил сени. И бывало, отдавала им последний кусок хлеба.

Каждый год Таисии Петровне присылали лишь поздравительные открытки ко Дню Победы из Москвы и из Перми. На одной из них написано: «Вы завоевали счастье!»

Труженице тыла Анастасии Рожковой регулярно присылали поздравления с Днем Победы.Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

За бабушкой приехал министр

- Эту зиму бабуля не перезимует, - обратилась в редакцию «Комсомольской правды» читательница. - Как бы тетю Тасю пристроить в дом престарелых? Или опекунов заставить заботиться о ней? Скоро грянут морозы. Страшно.

После этого обращения мы и поехали к Таисии Петровне в Красную Слудку – к Анастасии Петровне, как ее зовут по паспорту.

Читателей очень тронула эта история. Люди писали и звонили, некоторые даже предлагали забрать к себе бабушку Тасю.

На публикацию отреагировали и в краевом министерстве социального развития.

- Мы взяли ситуацию на контроль, будем разбираться в ситуации, - пообещали в минсоцразвития.

И на следующий же день после нашей статьи в Красную Слудку приехали министр социального развития Павел Фокин, врачи и психологи.

Под руки Таисию Петровну довели до машины, усадили и повезли в Пермский геронтологический центр, расположенный на Гайве. Ее переодели, помыли, постригли бабушке волосы, разместили в теплом уютном номере. И она заулыбалась.

За Таисией Петровной приехал министр соцразвития.

Родственники отдали пенсию

- Анастасию Петровну пришлось даже не мыть, а отмывать от грязи, - рассказал директор Пермского геронтопсихиатрического центра Александр Буйлин. - Мы сделали ей маникюр и педикюр, постригли, и она в буквальном смысле ожила, порозовела. Сейчас у нее бодрое настроение, ест она с аппетитом. Недельку она побудет на карантине, врачи проверят ее здоровье. А потом, думаю, мы ей предложим место в двухместной комнате. Как труженик тыла и ветеран труда она будет перечислять только 50 процентов пенсии за пребывание в центре, а половину будет получать на руки или на счет. Ее родные не стали препятствовать и передали нам все документы, в том числе и сберкнижку. Она сможет выезжать в город, ходить к родным, знакомым, по аптекам и магазинам, если пожелает. У нее пока болит нога, но, надеюсь, нам удастся ее подлечить.

Таисии Петровне сделали прическу и маникюр. Фото: ПГПЦ

- Бабушку сейчас обследуют врачи, - сообщил министр соцразвития Пермского края Павел Фокин. - Краевые власти совместно с родственниками ветерана труда будут разбираться в ситуации.

Чиновники пообещали досконально выяснить, почему пенсией Таисии Петровны распоряжаются родственники, есть ли у нее свое жилье и что с ним.

Собаку Рэкса и двух кошечек Мусек бабушки приютили соседи.Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

- Двух кошек Мусек и собаку Рэкса, которые жили у тети Таси, взяли к себе жители села, - успокоил нас местный священник Савватий, которого мы попросили узнать о судьбе питомцев, которые жили в доме Таисии Петровны.

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