«Мы думали, что умрем». Охотники из Прикамья нашли детей, которые 17 часов блуждали по тайге

Мальчишки пропали в воскресенье. Утром две семьи с мальчиками 10 и 13 лет приехали на экскурсию на ракетную базу в районе деревни Дикая Гарь, которая находится в Пермском районе.

С ними был пес. Он резвился и побежал в лес. Мальчики – за ним. Родители сначала не беспокоились, были уверены: сейчас веселая троица покажется. Но их все не было…

С 10 утра до шести вечера взрослые сами пытались разыскать школьников: они ходили по лесу, кричали, искали следы мальчишек и собаки. Как стемнело, они обратились в полицию. В деревню стали съезжаться полицейские, сотрудники МЧС, следственного комитета и неравнодушные пермяки, которые узнали о ЧП из соцсетей.

Геннадий Александрович - тоже хорошо ориентируется в Пермском районе. Фото из соцсетей

На поиски детей по разным данным вышли от 200 до 400 человек волонтеров, триста сотрудников полиции и десятки сотрудников МЧС.

А нашли ребят два охотника, два… Геннадия Шадрина. Они живут в деревне Чуваки, и оба вышли на поиски ребят.

В лесу они держались вместе, и около 3 часов утра обнаружили школьников.

- Сначала мы пытались отыскать какие-то зацепки, и уже ближе к часу ночи нашли следы ребят, - рассказал Геннадий Александрович. - Мы пошли вдоль реки и заметили там лежки. Около реки была полянка с лежкой, под которой была проталина - значит, тут недавно кто-то лежал. И примерно в километре от этого места мы под деревом увидели два лежащих тела. Ну, думаю, погибли. А потом вижу - живые. Младший-то совсем обморозился. Мы с Геннадием сняли тулупы и надели ее на детей, чаем из термоса напоили их. Они говорят: «Мы кушать хотим». А у нас с собой только шоколадка была - мы и поделили ее между детьми.

- Когда мы детей нашли, они сказали: «Мы думали, что умрем», - добавил Геннадий Иванович.

- Мы, конечно, очень испугались, но хорошо, что все хорошо закончилось. Школьники дошли от Дикой Гари примерно до поселка Юг - расстояние между населенными пунктами около 15 километров.

Детей забрала бригада медиков и увезла в больницу. Фото из паблика "Наш Пермский район"

Выбирались из леса долго, так как на улице было очень темно. Волонтеры стреляли вверх, чтобы по звукам Геннадий Александрович и Геннадий Иванович вместе с детьми могли выйти к дороге.

- Там нас встретили снегоходы, детей увезли в больницу, - вспоминает Геннадий Александрович.

Сейчас ребята восстанавливаются в больнице - у них переохлаждение и небольшое обморожение. Все-таки, температура ночью была на 7 градусов ниже нуля.