2018-11-30T06:36:15+03:00
Недвижимость

Отключение воды в Перми с 1 по 4 декабря

В выходные ремонтные работы будут вестись в Свердловском, Ленинском и Орджоникидзевском районах
Константин КЯКИНЕН
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--Фото: архив "КП"
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В Перми жители более 40 домов в выходные останутся без воды. Об отключениях предупреждает ООО «НОВОГОР-Прикамье». Еще 10 домов отключат от холодного водоснабжения в понедельник, 4 декабря.

1 декабря из-за плановых ремонтных работ на ул. Лихвинской в Свердловском районе с 9 до 19 часов не будет воды у жителей домов по адресам:

- ул. Бердичевская, 109;

- ул. Лихвинская, 39;

- ул. Самаркандская, 102, 104;

- ул. Туркестанская, 104;

- ул. Чернушинская, 20

- ул. Ялуторовская, 4.

В это же время воды не будет в части домов Ленинского района. Из-за ремонта сетей на ул. Луначарского, 60 без водоснабжения останутся жители домов по ул. Екатерининской, 75, Комсомольском проспекту, 29, 31а, 34, 36 и ул. Луначарского, 54, 56, 60, 62Б, 65, 69, 73, 75, 85.

Также 1 декабря в Свердловском районе с 9 до 18 часов будут ремонтировать сети на ул. Куйбышева. Воду отключат в домах по ул. Куйбышева, 169/1, 169/2, 169/3, 169/4, 169/5, 173а и ул. Лукоянова, 4.

1 декабря в Орджоникидзевском районе из-за ликвидации последствий аварии на ул. Белозерской с 9 до 17 часов не будет воды в домах по ул. Александра Щербакова, 23 и Белозерской 1, 5, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17.

В понедельник в 9 утра отключат воду в домах по ул. Краснополянской, 7, 9 и ул. Серпуховской, 4а, 5, 7 в Свердловском районе и Александра Щербакова, 30, 34, 35, 36, 37 и Героя Васькина, 11 в Орджоникидзевском районе.

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