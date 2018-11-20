2018-11-20T10:51:20+03:00
Звезды

«Чувствую себя здесь, как в колыбели»: Светлана Сурганова с восторгом отозвалась о концерте в Перми

На своей странице в Инстаграм певица рассказала о жарком приеме пермяков
Елена ТРЕТЬЯКОВА
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Светлана Сурганова: «Любим Пермь!!!»Светлана Сурганова: «Любим Пермь!!!»Фото: Инстаграм.
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Во вторник, 19 ноября в Перми состоялся юбилейный концерт группы «Сурганова и Оркестр». В честь своего 15-летия группа устроила большой гастрольный тур по ста городам России, Европы и США.

После концерта в Перми Светлана Сурганова на своей странице в Инстаграм с восторгом отозвалась о жарком приеме пермяков, до отказа забивших Большой зал филармонии:

«Дорогая Пермь! Это было что-то невероятное! Довели же до слез потрясающей красоты флешмобом на «Белые люди». И на «Фурию» тоже было очень красиво, да еще впервые! Полный аншлаг - ни единого пустого места в зале! Спасибо! Чувствуем себя здесь как в колыбели: любимыми, обласканными и под надежной защитой! Любим Пермь!!!»

После пермского концерта, которым завершилась уральская часть юбилейного тура, группа «Сурганова и Оркестр» отправилась на небольшие каникулы домой, в Санкт-Петербург.

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