«Чувствую себя здесь, как в колыбели»: Светлана Сурганова с восторгом отозвалась о концерте в Перми

Во вторник, 19 ноября в Перми состоялся юбилейный концерт группы «Сурганова и Оркестр». В честь своего 15-летия группа устроила большой гастрольный тур по ста городам России, Европы и США.

После концерта в Перми Светлана Сурганова на своей странице в Инстаграм с восторгом отозвалась о жарком приеме пермяков, до отказа забивших Большой зал филармонии:

«Дорогая Пермь! Это было что-то невероятное! Довели же до слез потрясающей красоты флешмобом на «Белые люди». И на «Фурию» тоже было очень красиво, да еще впервые! Полный аншлаг - ни единого пустого места в зале! Спасибо! Чувствуем себя здесь как в колыбели: любимыми, обласканными и под надежной защитой! Любим Пермь!!!»

После пермского концерта, которым завершилась уральская часть юбилейного тура, группа «Сурганова и Оркестр» отправилась на небольшие каникулы домой, в Санкт-Петербург.