2018-11-27T14:54:48+03:00
Происшествия

В Прикамье «Лада» врезалась в бензовоз «Вольво», водитель легковушки погибла

Женщина за рулем отечественного автомобиля грубо нарушила правила дорожного движения [фото, видео]
Константин КЯКИНЕН
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фото: пресс-служба ГИБДД по Пермскому краюфото: пресс-служба ГИБДД по Пермскому краю
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27 ноября утром в 7 часов 20 минут на автодороге Кукуштан-Чайковский произошло смертельное дорожно-транспортное происшествие. 53-летняя женщина за рулем автомобиля «Лада-219020» грубо нарушила правила дорожного движения. Направляясь из Чайковского в Кукуштан, она пошла на обгон, не убедившись в безопасности маневра. На 241 километре трассы она допустила столкновение с бензовозом «Вольво». Отечественная легковушка была разбита всмятку, а большегруз с прицепом едва не улетел в кювет.

От "Лады" ничего не осталось. Фото: пресс-служба ГИБДД России по Пермскому краю

От "Лады" ничего не осталось. Фото: пресс-служба ГИБДД России по Пермскому краю

В результате женщина – водитель легкового автомобиля погибла на месте аварии, - сообщили в пресс-службе краевой Госавтоинспекции. - По факту ДТП проводится проверка.

Ране мы писали, что в Перми на железнодорожном переезде столкнулись тепловоз и пассажирский автобус. Пассажиров в салоне автобусе не было. Водитель автобуса ехал на обед. Пострадавших в аварии нет.Причины аварии выясняются.

В Прикамье легковушка врезалась в бензовоз.Видео: Подслушано Чайковский

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