2018-11-27T11:52:01+03:00
Общество

На Страсбург надейся, да сам не плошай

Жители Пермского края обращаются в суды, чтобы по новому закону отстоять свои постройки возле трубопроводов
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--Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Пермяки направили в суды заявления о пересмотре дел, по которым ранее уже были приняты решения о сносе домов в охранных зонах и зонах минимально допустимых расстояний трубопроводов. Жители микрорайона Запруд надеются, что новые изменения в Гражданском кодексе помогут им отстоять свои незаконные постройки. Возможно ли воспользоваться новым законом, чтобы спасти постройки в охранных зонах от сноса?

«Не знал и не мог знать»

В судах Пермского края за последние годы рассмотрели несколько десятков дел о сносе построек, возведенных в охранных зонах и зонах минимально допустимых расстояний трубопроводов. Иски удовлетворили в пользу собственника трубы, признав, что нарушения нужно устранить, то есть строения снести. Однако пока исполнение этих судебных решений по договоренности между нефтегазовыми компаниями и пермской администрацией приостановлено. Владельцы земельных участков, в свою очередь, продолжают их оспаривать и требуют возмещения убытков.

Хозяева капитальных строений, которым грозит снос, посчитали, что новые изменения в Гражданском кодексе РФ дают им новую надежду на пересмотр дел.

Однако на деле оказалось, что эта новая статья касается только построек, которые суд признал самовольными. Проще говоря, нет самовольной постройки - нет оснований для обращения, а тем более пересмотра дела. В судебной практике последних лет существует только несколько решений о признании самостроем построек, которые находятся в охранных зонах трубопроводов.

Не признано самовольной постройкой и строение семьи Яговкиных, которая подала заявление на пересмотр дела по новым обстоятельствам и уже получила отказ. Напомним, в случае с Яговкиными Пермский краевой суд посчитал, что не важно, самовольная ли постройка или нет, так как само ее расположение в зоне минимальных расстояний трубопровода уже создает угрозу безопасности людей.

По данным телекомпании «Рифей-Пермь», исход дела семью не устроил, и она обратилась в Европейский суд по правам человека в Страсбурге. Только жалобы в ЕСПЧ принимают в том случае, когда невозможно обжаловать решение по делу в судах России. То есть человек должен пройти все судебные инстанции, включая апелляцию и кассацию, прежде чем международный суд в Страсбурге примет его жалобу. К тому же этот суд не рассматривает иски против людей и организаций, а только те, где речь идет об ответственности госвласти. Да и тематика дел ограничена защитой прав, перечисленных в Европейской конвенции о защите прав человека и основных свобод. В случае с делами о сносе домов в охранных зонах можно было бы обратиться, например, для защиты права собственности. Вот только есть одна загвоздка - у большинства истцов в Пермском крае права собственности на строения не оформлены. Выходит, что принимать к производству нечего.

Зачем далеко ходить?

Как известно, безвыходных ситуаций не бывает, отстоять права владельцев участков и домов, оказавшихся в охранных зонах, вполне возможно и в рамках действующего законодательства, без помощи международных арбитров.

Раз отсутствуют основания для претензий к нефтегазовым компаниям - а это показали и судебные процессы, то собственники построек могут получить компенсации за снос и подать такой иск к местной администрации, если она выделяла землю, или к другому продавцу - будь то гражданин или организация.

К примеру, статья 57 Земельного кодекса РФ позволяет потребовать возмещение убытков, причиненных изменением целевого назначения земли по ходатайству органов госвласти или местного самоуправления без согласования с правообладателем участка. А в том же Запруде несколько раз меняли категорию использования земель. По словам жителей, сначала там можно было строить гостиницы, потом - садовые дома, а затем вообще ничего стало нельзя строить, так как участки объявили сельхозземлями.

Правила землепользования и застройки в городе утвердили в 2007 году. К этому времени информацией о прохождении трубопроводов администрация уже располагала. Так почему же их не учли сразу, когда устанавливали зоны разрешенного использования?

Все это в итоге создает основательную базу для обращения и подачи исков застройщиков в суд против местных администраций для получения компенсаций за снос построек. Прецеденты выигранных дел у местных администраций уже встречались в Рязанской и Московской областях.

И последнее - больше всего людей возмущает безразличная позиция местной администрации к судьбам людей. Когда дела о сносе строений дошло до суда, никто из чиновников даже не удосужился явиться на судебные заседания. Возможно, теперь им все-таки придется встретиться с владельцами участков в зале суда, но уже в качестве ответчиков.

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