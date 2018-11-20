2018-11-20T16:50:48+03:00
Общество

«Матери неделю не было дома - пила». Дочь одной из шестерых погибших в страшном пожаре в Пермском крае рассказала о матери

В пожаре погиб и 1,5-годовалый малыш - сын хозяйки дома
Елена КОНОВА
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Фото из паблика "ЧП Чусовой"Фото из паблика "ЧП Чусовой"
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- Мы компанией сидели в гостях, вдруг видим - на горе дом пылает, - вспоминает житель Чусового Антон. - Добежали туда с парнями, там уже пожарные были. Но никто не выжил…

Страшный пожар произошел в Чусовом в ночь на 20 ноября - на улице Новостроящаяся загорелся одноэтажный дом. Пожарные прибыли на место ЧП, но из-за сильного пламени в дом войти было нельзя. Дом тушили около часа.

- Внутрь никак нельзя было попасть - все было в огне, - говорит Антон. - Как только у пожарных появилась такая возможность, они зашли в дом, но все уже были без признаков жизни. Сотрудники МЧС передавали тела в окно, а мы - принимали и оттаскивали…

На пепелище нашли тела шестерых человек - троих мужчин, двух женщин и маленького ребенка. Дом принадлежал 30-летнему почтальону Елене, многодетной матери. Она находилась в декретном отпуске, сидела с полуторагодовалым малышом.

- Дом она купила на материнский капитал пару лет назад, но сначала приводила его и двор в порядок, переехала туда не так давно, - вспоминают ее подруги. - У Лены трое детей, а мужа не было.

Как сказала знакомая Елены, в последнее время женщина прикладывалась к бутылке.

- Даже воспитатели в садике шушукались - дескать, что мама с перегаром за ребенком приходит, - добавляет она. - В итоге 8-летняя дочка и сын-детсадовец переехали к бабушке с дедушкой, а Елена осталась в своем доме с маленьким ребенком. Что они ели - не знаю, она получала только пособие по уходу за малышом. А компании у нее дома часто собирались…

В гостях у Елены в ту ночь были 42-летняя Елена К. и ее сожитель Алексей. Оба, по словам их знакомых, постоянно пили.

- Я маму не видела очень давно, - рассказывает 20-летняя дочь гостьи. - Я жила с ней до 12 лет, но потом у нее отобрали родительские права, а меня передали в приемную семью. Но я общалась с 15-летним братом и 7-летней сестренкой. В пятницу они прибежали ко мне домой, потому что устали от пьянства матери. Когда я узнала о пожаре, позвонила бабушке - та сказала, что матери уже как неделю не было дома. Пила где-то…

Также в пожаре погибли сосед и соседка Елены.

По предварительным данным, пожар произошел из-за неисправной электропроводки. Но, как нам сообщили в администрации Чусового, 7 ноября дом проверял Госпожнадзор - все было в порядке. Поэтому неисправность проводки - не единственная версия причин пожара.

- Мы будем выяснять, употребляла ли компания спиртные напитки, - сообщили в следственном комитете Чусового.

По факту пожара возбудили уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам».

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