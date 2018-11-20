В Перми - одна коммунальная авария за другой, хотя все лето копали

Едва грянули первые морозцы, как в Перми – коммунальная авария за аварией.

В ночь на понедельник рванул водопровод на улице Николая Островского, вода начала разливаться на дороге, на тротуарах. Зато в квартирах многих многоэтажек она пропала. «Без воды остались школа, детский сад и 996 человек», - сообщили в компании «НОВОГОР-Прикамье».

Во вторник - новое коммунальное ЧП. Прорвало водовод в микрорайоне Парковый. «В зону отключения попали детский сад и 8 многоквартирных домов, всего около 1800 человек», - вновь отрапортовали коммунальщики. Как же они объясняют то, что за два дня в Перми случились сразу две крупные коммунальные аварии?

- С приходом холодов стали промерзать и трескаться чугунные 400-миллиметровые водоводы, - ответили в компании «НОВОГОР-Прикамье». – Заменить пришлось небольшие участки труб, около трех метров.

Но настоящие морозы еще впереди. Если в понедельник столбик термометра в Перми не опускался ниже -2 градусов, то к выходным синоптики прогнозируют, что температура вполне может опуститься до минус 20. Чего ждать тогда?

Этим летом мы устали публиковать графики отключений воды в Перми «в связи с плановыми ремонтами». Такое впечатление, что весь город был в раскопках. «Хорошо, немного потерпим, зато уж потом аварий и раскопок будет гораздо меньше», - так успокаивали себя не только жильцы квартир в пермских многоэтажках, но и дорожники.

- Раскопки из-за прорывов водопровода с приходом холодов, конечно, начнутся, но будем надеяться, что их будет меньше, чем в прошлом году, - рассуждал месяц назад в эфире радио «Комсомольская правда» (96,6 FM) руководитель Пермской дирекции дорожного движения Максим Кис. – Раньше они, например, то и дело случались на улице Николая Островского. А теперь эту улицу капитально отремонтировали, и во время ремонта коммунальные организации имели возможность переложить все сети.

Капремонт улицы Островского закончился. Пришли холода. И улицу вновь пришлось раскапывать. А зима, между прочим, еще даже не наступила. Что же нас ждет впереди?