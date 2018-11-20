2018-11-20T16:56:17+03:00
Общество

В Перми - одна коммунальная авария за другой, хотя все лето копали

С первыми морозами стали рваться водопроводы, без воды оставались почти 3 тысячи горожан
Андрей МАТЛИН
Поделиться:
Комментарии: comments2
На Парковом образовался незапланированный каток. Фото: группа ВК "Подслушано Парковый".На Парковом образовался незапланированный каток. Фото: группа ВК "Подслушано Парковый".
Изменить размер текста:

Едва грянули первые морозцы, как в Перми – коммунальная авария за аварией.

В ночь на понедельник рванул водопровод на улице Николая Островского, вода начала разливаться на дороге, на тротуарах. Зато в квартирах многих многоэтажек она пропала. «Без воды остались школа, детский сад и 996 человек», - сообщили в компании «НОВОГОР-Прикамье».

Во вторник - новое коммунальное ЧП. Прорвало водовод в микрорайоне Парковый. «В зону отключения попали детский сад и 8 многоквартирных домов, всего около 1800 человек», - вновь отрапортовали коммунальщики. Как же они объясняют то, что за два дня в Перми случились сразу две крупные коммунальные аварии?

- С приходом холодов стали промерзать и трескаться чугунные 400-миллиметровые водоводы, - ответили в компании «НОВОГОР-Прикамье». – Заменить пришлось небольшие участки труб, около трех метров.

Но настоящие морозы еще впереди. Если в понедельник столбик термометра в Перми не опускался ниже -2 градусов, то к выходным синоптики прогнозируют, что температура вполне может опуститься до минус 20. Чего ждать тогда?

Этим летом мы устали публиковать графики отключений воды в Перми «в связи с плановыми ремонтами». Такое впечатление, что весь город был в раскопках. «Хорошо, немного потерпим, зато уж потом аварий и раскопок будет гораздо меньше», - так успокаивали себя не только жильцы квартир в пермских многоэтажках, но и дорожники.

- Раскопки из-за прорывов водопровода с приходом холодов, конечно, начнутся, но будем надеяться, что их будет меньше, чем в прошлом году, - рассуждал месяц назад в эфире радио «Комсомольская правда» (96,6 FM) руководитель Пермской дирекции дорожного движения Максим Кис. – Раньше они, например, то и дело случались на улице Николая Островского. А теперь эту улицу капитально отремонтировали, и во время ремонта коммунальные организации имели возможность переложить все сети.

Капремонт улицы Островского закончился. Пришли холода. И улицу вновь пришлось раскапывать. А зима, между прочим, еще даже не наступила. Что же нас ждет впереди?

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Представитель ВОЗ в России: Надо проводить большую работу с водителями, чтобы они поняли: сидеть за рулем после 100 г спирта - это очень страшно
В ноябре проходит День памяти жертв ДТП. Как снижать их количество, что делается для этого в России и в мире, обсудили ведущие эксперты на радио «Комсомольская правда»
Новости 24
В Прикамье вторую неделю ищут хромого мужчину
Девять домов добавили, один – выкинули: за счет бюджета отремонтируют фасады 58 зданий в центре Перми
В Перми построят небоскреб высотой в сто метров
«Надо менять такую идеологию!» Губернатор Прикамья пообещал, что за освещение дворов в городе будут платить муниципалитет, а не жильцы
В Пермском крае снижается рождаемость и увеличивается смертность
На дорогах Прикамья сбили трех лосей
На пятничные рейсы «Ласточек» из Перми будут продавать билеты с указанием мест
Куда исчезают автомобили из дворов без машин?
Каратистка из Прикамья избила гражданского мужа во время романтического ужина
Выбран проектировщик для достройки «Первого Пермского микрорайона»
В Перми в манеже «Спартак» выявлено более 90 нарушений правил пожарной безопасности
В Перми ночью внедорожник БМВ врезался в опору ЛЭП
Директор крупной пермской фирмы присвоил 1,4 млрд рублей
Три пассажира рейсового автобуса пострадали в аварии в Пермском крае
Пассажир рейса Пермь-Тбилиси пытался вывезти 18 тысяч долларов
Свыше 2500 бутылок поддельного алкоголя изъяли полицейские в Прикамье
В Перми из-за аварии без воды остались 1800 человек
В Перми девушка покалечила соседа по коммунальной квартире
Причиной пожара в Чусовом, где погибли шесть человек, стала неисправная электропроводка
В Перми жильцы добились отмены решения ТСЖ о сдаче подвала в аренду
В Прикамье до Нового года будут сокращены 1 700 человек
Следователи возбудили уголовное дело по факту гибели шести человек на пожаре в Чусовом
Писатель из Перми Павел Селуков выпустит сборник своих рассказов
В Перми волонтеры вышли на поиски пропавшего 77-летнего пенсионера, страдающего деменцией
В Прикамье за угон автомобиля будут судить подростков
В Перми улицу Островского затопило из-за коммунальной аварии
В пермском банке, из которого эвакуировали посетителей, не оказалось взрывчатки
В Перми оцепили банк в Мотовилихе, всех посетителей эвакуировали