В Закамске, на Железнодорожном и на Вышке в Перми построят бассейны на 4 дорожки: довольны ли пермяки

- Чтобы поплавать в бассейне, мы из Закамска до сих пор вынуждены ездить в соседний Краснокамск, – прозвучало в эфире радио «Комсомольская правда» (96,6 FM) мнение радиослушательницы. - И радовались, когда узнали, что у нас тоже в кои-то веки построят бассейн. Но потом выяснилось, что это будет мини-бассейн - крохотный, четырехдорожечный лягушатник. Мест для желающих в нем явно не хватит. В нем будут теснота и нервотрепка!

Власти Перми сообщили пермякам, казалось бы, радостную весть: впервые за последние 20 лет в миллионном городе появятся два новых муниципальных бассейна. Здание одного, в Закамске, уже сдали в эксплуатацию - на улице Сысольская, 10/5. А во вторник депутаты городской думы Перми проголосовали за то, чтобы выкупить в муниципальную собственность бассейн в микрорайоне Железнодорожный Дзержинского района , построенный предприятием ПЗСП на улице Транспортная, 7. Сдать его пообещали в 2019 году.

Это будут 4-дорожечные бассейны: один с плавательной чашей 25 на 11 метров, другой - размером 25 на 13 метров. Такое ли уж это большое достижение для миллионной Перми?

- Обеспеченность бассейнами в Перми крайне низка, у нас мало бассейнов, их не хватает, - призналась заместитель главы города Людмила Гаджиева, выступая перед пермскими депутатами.

Она озвучила планы горадминистрации: построить в каждом районе города по 25-метровому бассейну на 4 дорожки.

Шесть вместо семидесяти

Но нужны ли Перми много маленьких бассейнов на 4 дорожки? Не лучше ли строить сразу полноценные 50-метровые? Разговор на эту тему состоялся в эфире радио-«КП».

- А сколько всего по нормативам в нашем городе должно быть бассейнов? – поинтересовался ведущий у пришедшего в студию председателя комитета по физической культуре и спорту администрации Перми Сергея Сапегина. – Наш город хоть и стоит на Каме, но уральская погода не позволяет пермякам толком поплавать даже летом.

- Если исходить из градостроительных нормативов, то в Перми должно быть 70 плавательных бассейнов, - сообщил он. – Эта норма невыполнима, поскольку в городском и краевом бюджете нужно заложить средства и на другие социально значимые направления. Но мы планомерно идем к тому, чтобы в каждом районе города построить бассейн.

Прозвучала информация: пока в городе всего 6 бассейнов. Это «Олимпия» в Индустриальном районе, Х-fit, «Кама» и «БМ» в Свердловском, «Сосновый бор» на Гайве и бассейн муниципальной школы водных видов спорта на улице Макаренко. Причем, только у «Олимпии» и «БМ» дорожки длиной в 50 метров. У остальных же – всего по 25.

- Если новые бассейны в Перми строят так редко, раз в 20 лет, почему бы их сразу не возводить полноценными, 50-метровыми? – прозвучал в эфире вопрос.

- Нового 25-метрового бассейна на 4 дорожки на Сысольской явно не будет хватать для Закамска, людям по-прежнему придется ездить плавать в Краснокамск, - дозвонился в студию бывший тренер по плаванию Валерий Землянский. – Мы были в Пензе на тренировке, там по нескольку бассейнов в каждом районе, в результате и цены в два раза ниже, чем в Перми.

- Тут дело не только в потребностях, но и в возможностях, - ответил Сергей Сапегин. - Под каждый проект необходим земельный участок, а у нас во многих районах проблемы с землей. К тому же 50-метровый бассейн гораздо дороже в содержании. И мы должны понимать, будет ли он полностью загружен?

Сергей Сапегин пообещал, что в дальнейшем в районах города будут строить бассейны хоть и 25-метровые четырехдорожечные, но все же лучше, чем на Сысольской.

- За основу будем брать проект бассейна на улице Транспортной, там кроме основной плавательной чаши есть еще «развлекательная» чаша поменьше, где можно обучать детей плаванию, - объяснил он. – Именно таким должен быть бассейн и на улице Гашкова, 20а, который должны сдать в 2020 году. А следующим на очереди будет бассейн на Парковом в Дзержинском районе.

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