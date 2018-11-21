2018-11-21T07:30:14+03:00
"Бизнес-новости": Пермь

Какую квартиру купить в Перми? В ТОП-10 пермских новостроек вошли объекты «СтройПанельКомплекта»

С начала года в новые квартиры вселились уже 740 семей
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Фото компанииФото компании
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Сразу два объекта АО «СтройПанельКомплект» вошли в десятку крупнейших жилых домов, введенных в эксплуатацию в Перми в 2018 году. Это жилой дом по ул. Гашкова, 53 (ЖК «МотовилихинSKY») и жилой дом по ул. Пушкина, 6 (ЖК «Солдатская слободка»). Новоселье в этих домах отпраздновали 467 семей. А вообще с начала года в новые квартиры от «СтройПанельКомплекта» вселились уже 740 семей. Тем временем, застройщик готовит к вводу в эксплуатацию еще ряд объектов, в том числе в Пермском районе (ЖК «Медовый», ЖК «Белые росы»). Работы выполняются в плановом режиме, и дома готовы уже на 97 и 100% соотвественно. В ЖК «Белые росы» будет возведено 125 000 кв.м. жилья, а в ЖК «Медовый» – 270 000 кв.м.

Проекты комплексной застройки реализуются СПК с 2013 года. Производство полного цикла, стабильная работа завода по изготовлению ЖБИ является для потенциальных покупателей весомым аргументом в выборе квартир от пермского застройщика.

Фото компании

Фото компании

Широкий ассортимент планировочных решений, большой выбор программ покупки, функциональное общедомовое пространство создают комфортную среду проживания для всех поколений вашей семьи!

Отдел продаж «СтройПанельКомплект»,

г. Пермь, ул. Монастырская, 12б,

тел. (342) 214-05-11

Проектные декларации строящихся объектов расположены на сайте www.spk.perm.ru.

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