Какую квартиру купить в Перми? В ТОП-10 пермских новостроек вошли объекты «СтройПанельКомплекта»

Сразу два объекта АО «СтройПанельКомплект» вошли в десятку крупнейших жилых домов, введенных в эксплуатацию в Перми в 2018 году. Это жилой дом по ул. Гашкова, 53 (ЖК «МотовилихинSKY») и жилой дом по ул. Пушкина, 6 (ЖК «Солдатская слободка»). Новоселье в этих домах отпраздновали 467 семей. А вообще с начала года в новые квартиры от «СтройПанельКомплекта» вселились уже 740 семей. Тем временем, застройщик готовит к вводу в эксплуатацию еще ряд объектов, в том числе в Пермском районе (ЖК «Медовый», ЖК «Белые росы»). Работы выполняются в плановом режиме, и дома готовы уже на 97 и 100% соотвественно. В ЖК «Белые росы» будет возведено 125 000 кв.м. жилья, а в ЖК «Медовый» – 270 000 кв.м.

Проекты комплексной застройки реализуются СПК с 2013 года. Производство полного цикла, стабильная работа завода по изготовлению ЖБИ является для потенциальных покупателей весомым аргументом в выборе квартир от пермского застройщика.

Фото компании

Широкий ассортимент планировочных решений, большой выбор программ покупки, функциональное общедомовое пространство создают комфортную среду проживания для всех поколений вашей семьи!

Отдел продаж «СтройПанельКомплект»,

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тел. (342) 214-05-11

Проектные декларации строящихся объектов расположены на сайте www.spk.perm.ru.