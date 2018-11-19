2018-11-19T18:27:25+03:00
Общество

В Перми установили первую новогоднюю карусель

Она появилась в Театральном сквере
Елена ТРЕТЬЯКОВА
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Карусельные лошадки готовы кататься по кругу.Карусельные лошадки готовы кататься по кругу.Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО
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Примет приближения Нового года в Перми все больше. На улицах уже загорелись праздничными огнями первые елки. На столбах монтируют новогоднюю иллюминацию. В магазинах стали продавать елочные игрушки, гирлянды и другие украшения.

А еще в этом году в Перми впервые установят новогодние карусели. Их будет три: на эспланаде возле памятника героям фронта и тыла, у гостиницы «Урал» и в сквере у оперного театра.

Первую из них - в Театральном сквере - уже смонтировали. Сейчас к ней собираются подключить электричество, чтобы запустить карусель в тестовом режиме. Но прокатиться на карусельных лошадках и каретах можно будет только в конце декабря.

Покупать билеты на зимний аттракцион не придется, катание будет бесплатным. Но охранники будут пропускать пермяков к каруселям через пропускные пункты.

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