В Перми установили первую новогоднюю карусель

Примет приближения Нового года в Перми все больше. На улицах уже загорелись праздничными огнями первые елки. На столбах монтируют новогоднюю иллюминацию. В магазинах стали продавать елочные игрушки, гирлянды и другие украшения.

А еще в этом году в Перми впервые установят новогодние карусели. Их будет три: на эспланаде возле памятника героям фронта и тыла, у гостиницы «Урал» и в сквере у оперного театра.

Первую из них - в Театральном сквере - уже смонтировали. Сейчас к ней собираются подключить электричество, чтобы запустить карусель в тестовом режиме. Но прокатиться на карусельных лошадках и каретах можно будет только в конце декабря.

Покупать билеты на зимний аттракцион не придется, катание будет бесплатным. Но охранники будут пропускать пермяков к каруселям через пропускные пункты.