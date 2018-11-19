Новый принцип ТСЖ - «только все вместе»?

В частности, новостные агентства сообщили, что члены ТСЖ якобы будут оплачивать долги своих соседей-неплательщиков жилищно-коммунальных услуг. «Комсомольская правда - Пермь» обратилась за разъяснением и комментарием к ведущей компании в сфере инвестирования в ЖКХ, эксперту отрасли, генеральному директору АО «ДомКом Инвест» Александру Валерьевичу Костюкову.

Поводом для возникающих сообщений о так называемой «круговой поруке» в ТСЖ стал аналитический доклад «Жилищно-коммунальный комплекс: между политикой и экономикой», который опубликован на сайте центра. В разделе «Объединение собственников жилья» аналитики предложили создать в будущем правовые механизмы, устраняющие перекосы в работе ТСЖ.

- Ежегодно Правления ТСЖ по всей стране мучаются вопросом, как покрыть дефицит денежных средств, возникший из-за удорожания стоимости работ или непредвиденных расходов в результате эксплуатации многоквартирного дома, - говорит генеральный директор АО «ДомКом Инвест» Александр Костюков. - ТСЖ вынуждено закрывать финансовую дыру, «раскидывая» затраты в смете на будущий год на всех собственников дома. Где-то это делается открыто на собрании, где-то - незаметно. В этом докладе предложено установить официальный источник финансирования для всех выпадающих доходов в ТСЖ, что может реально укрепить позицию объединения собственников.

Дословно цитата из доклада выглядит так: «...При возникновении дефицита средств для оплаты оказанных услуг или выполненных работ сособственники общего имущества обязаны покрыть образовавшуюся задолженность по общим обязательствам путем внесения дополнительных взносов. Предлагается, по аналогии со статьей 1233 ГК РФ, перейти к правовой конструкции, предусматривающей, что сособственники общего имущества солидарно несут субсидиарную ответственность по общим обязательствам в пределах невнесенной части дополнительного взноса каждого из сособственников. Такой вид ответственности хорошо известен российскому гражданскому законодательству. Он давно используется, например, в потребительских жилищных кооперативах».

- В ТСЖ есть такое понятие, как «целевой взнос», - разъясняет руководитель АО «ДомКом Инвест» Александр Костюков. - Это плата его членов на конкретные цели товарищества (строительство контейнерной площадки, асфальтирование дорожек во дворе и т.п.). Сейчас его платят, заметьте, только члены ТСЖ, а пользуются все собственники многоквартирного дома.

Хотелось бы обратить также внимание на то, почему Центр стратегических разработок «загоняет» в ТСЖ всех собственников помещений в доме.

- Сегодня по жилищному законодательству не все собственники жилья являются членами ТСЖ, - напоминает наш собеседник Александр Костюков, эксперт отрасли ЖКХ. - Это некий «перекос» законодательства, и он мешает управлению многоквартирным домом. ТСЖ приходится проводить два ежегодных собрания - одно для своих членов, другое - для всех собственников. Из-за этого возникают сложности. Составляются два разных годовых плана, возникают конфликты, две пачки протоколов, два голосования с разными формулировками. Вот этот «перекос» и предлагается исправить: если многоквартирный дом управляется ТСЖ, то все собственники должны автоматически становиться его членами. Предложено ввести принцип «все или никто» с одновременным введением источника финансирования для выпадающих доходов.

АО «ДомКом Инвест» - ведущая инвестиционная компания в сфере ЖКХ. География проектов компании постоянно расширяется. В настоящее время «ДомКом Инвест» работает в 10 субъектах Российской Федерации: Москва и Московская область, Санкт-Петербург и Ленинградская область, Нижегородская, Новосибирская, Пензенская, Липецкая, Кировская, Самарская и Тульская области.