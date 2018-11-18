2018-11-18T08:46:09+03:00
Общество

«Рвалась к любимой хозяйке». В Перми собака после операции сбежала с передержки и полтора месяца добиралась до дома

Герда преодолела длинный путь от Героев Хасана до микрорайона Запруд
Елена КОНОВА
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Фото Герды из соцсетейФото Герды из соцсетей
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В Перми собака так хотела попасть обратно к хозяйке, что сбежала с передержки и полтора месяца добиралась до дома.

- История началась еще летом,- рассказывает волонтер муниципального приюта Юлия Мартьянова. – Герда – это опекаемая волонтером Мариной собака. Она живет в стареньком доме в Запруде. Кроме нее в доме есть и другие животные. Их хозяйка – пенсионерка, у нее не хватает денег на еду для питомцев, так что Марина два раза в месяц привозит им корм.

Герда гуляла у дома, ее отловили и привезли в приют - подумали, что она бездомная. Волонтеры увидели на животе у собаки новообразования, собрали деньги на клинику. Герду прооперировали и стерилизовали. После операции собаку привезли на передержку.

- Когда Марина через 10 дней приехала за собакой, она увидела, что у нее до сих пор не зажили швы, - продолжает Юлия. - Тогда решено было Герду определить на другую передержку на Героев Хасана, пока у нее не заживут швы. Но собака сбежала.

В группах в соцсети волонтеры разместили посты о том, что Герда пропала. Несколько раз ее видели, но не могли поймать - собака хитрая, она всегда убегала. Прошло полтора месяца, никто уже Герду на улице не видел. Чего только не подумали волонтеры…

- Несколько дней назад Марине позвонила соседка этой бабушки из Запруда и сообщила, что Герда дома! – говорит Юлия. - То есть все полтора месяца бедняга добиралась до любимой хозяйки. Мы очень рады, что Герда смогла найти дом – вот какая она верная и целеустремленная собака. Марина будет продолжать два раза в месяц возить корм для животных, но ей нужен помощник. Если вы тоже можете помочь, звоните мне по телефону 89824454506.

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