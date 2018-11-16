Тариф ООО «ПСК» на теплоэнергию остался прежним

- Стоимость услуг за отопление и горячее водоснабжения для жителей Перми осталась прежней, - сообщили в пресс-служб компании. - Поэтому оплата квитанций за отопление и горячую воду будет производиться и дальше в установленном ранее порядке.

Расчетные центры ОАО «КРЦ-Прикамье», ВЦ «Инкомус» и ПАО «Пермэнергосбыт» осуществляют прием платежей в соответствии с установленным тарифом. Чтобы не попасть в число должников, клиентам необходимо своевременно внести сумму за коммунальные ресурсы, указанную в квитанции.

«Пермская сетевая компания» работает строго в установленном законом порядке. Любые возможные изменения в тарифной политике производятся только при согласовании с региональными властями, а также в соответствии с экономически обоснованной необходимостью.

Энергетики обращают внимание, что от своевременной оплаты потребляемых ресурсов напрямую зависит надежное и качественное теплоснабжение населения в отопительном сезоне. Именно из этих средств финансируется ремонтная кампания, а также как минимум 80% от общей суммы поступают в счет оплаты топлива и энергоресурсов.

В случае возникновения вопросов по оплате энергоресурсов, клиенты могут обращаться по телефонам, указанным в квитанциях.