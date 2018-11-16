После истории с «розовыми волосами» в департаменте образования Перми разрабатывают методичку: как должны выглядеть школьники

После нашумевшей истории с десятиклассницей Зиной Агишевой, дочерью пермского депутата Надежды Агишевой, которую отстранили от занятий из-за розового цвета волос, в департаменте образования администрации Перми решили разработать методические рекомендации. Из разошлют в школы, чтобы там изменили школьные правила, в которых описываются требования к внешнему виду учащихся.

Именно на такое школьное правило – на так называемый локальный акт школы – и ссылалась директор пермской гимназии Татьяна Дьякова, когда в начале сентября удалила из школы десятиклассницу Зину Агишеву, которая пришла на уроки с розовыми волосами.

Эта история живо обсуждалась в соцсетях, посетители странички депутата в «Фейсбуке» слали свои фотографии с розовыми волосами и бородами. В конце концов, по представлению прокуратуры суд оштрафовал гимназию на 50 тысяч рублей, а ее директора на 30 тысяч за незаконное отстранение ученицы от занятий. А учебному заведению предложили изменить документ с требованиями к дресс-коду гимназистов.

Судя по всему, и в других школах и гимназиях города скоро будут переписывать «школьные уставы» - локальные нормативные акты.

- Мы выработаем единые методические рекомендации для всех школ города., - пообещали в городском департаменте образования. - Они будут касаться разработки локальных актов в области дресс-кода учащихся. В дальнейшем соответствие школьных правил нашим рекомендациям будет проверять Рособрнадзор.

Сроки разработки таких рекомендаций пока не называются, но в департаменте пообещали учесть мнение общественности, для чего в Доме учителя по инициативе департамента уже был проведен «круглый стол».

Надежда Агишева, мама «школьницы с розовыми волосами» Зины Агишевой, предложила жительницам Перми обсудить тему дресс-кода учащихся пермских школ также на женском фестивале We-fest.

- Давайте, обсудим эту ситуацию во время фестиваля We-fest в рамках экспертной дискуссии «Травля в школе, что с этим делать» 24 ноября в 12-00 в Центре городской культуры, - написала она на своей странице в «Фейсбук». – Нельзя, например, применять меры взысканий и порицания к семилетнему ребёнку, если он пришёл в рубашке другого оттенка, он сам не покупает себе одежду. Все эти «рейды по форме» и публичные разборки на линейках надо прекращать.

Обсуждение «ситуации» уже началось на страничке депутата в Instagram.

- Дресс-код это официально-деловой стиль, а что мы видим в обычной средней школе? – написала одна из посетительниц. - Разве там офисные условия? Нет, в нашей школе, например, стулья с ободранными деревянными сиденьями под названием «смерть колготкам и брюкам».

- Мы должны выслушать разные точки зрения в ходе конструктивного диалога и учесть их при разработке наших методических рекомендаций для школ, - пообещала заместитель начальника департамента образования администрации Перми Валентина Маковеева.

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