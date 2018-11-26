Погода на ноябрь 2018 года в Пермском крае: к середине недели похолодает до -20 градусов

В начале недели ожидается преобладание облачной погоды со слабым ветром и небольшим снегом. Температура воздуха будет медленно понижаться от -3…-8° до -6…-12° к вечеру вторника. На большей территории региона ожидаются существенные снегопады во вторник.

В среду, 28 ноября, температура составит -10…-15°, по северу и востоку до -20°. На юге вероятен сильный снегопад с метелью.

В четверг похолодает. Днем ожидается от -12 до -18°. Ночь на пятницу станет самой холодной. Во многих районах края температура упадет ниже -20°.

В конце недели ожидается существенное потепление до -5…-10°, а по северу до -3°.

В среднем за неделю температура воздуха в Пермском крае ожидается ниже нормы по северу на 1-1,5°, по югу на 2-2,5°, сообщили в ГИС-центре Пермского университета.

Ранее мы писали, что пермские синоптики сообщили, что на этой неделе на территории региона начнет распространяться холодный арктический воздух, в результате чего к середине недели возможно значительное понижение температуры.