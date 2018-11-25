«Не включайте паяльник рядом с газом!»: названа причина взрыва в пермской девятиэтажке, из-за которого пришлось эвакуировать 100 жителей малосемейного общежития

Ранним воскресным утром в квартиры девятиэтажного малосемейного общежития на улице Клары Цеткин, 19 в Перми стали стучаться люди в форме пожарных и спасателей.

Изумленным разбуженным людям они предлагали быстро собрать самое ценное и покинуть дом, спускаясь по лестнице.

А в это время в подъезд уже поднимались кинологи с собаками.

Потом десятки людей с детьми и котомками посадили в автобусы и повезли в спортивный комплекс «БМ», расположенный неподалеку, на улице Коминтерна.

- В 7.50 утра поступил звонок о каком-то хлопке в одной из квартир малосемейного общежития на улице Клары Цеткин, 19, - рассказали в ГУ МЧС по Пермскому краю. – Когда пожарные приехали на место, они обнаружили, что в одной из квартир на третьем этаже девятиэтажки в окне выбиты стекла и разрушена перегородка между комнатами.

На улицу Клары Цеткин помчались пожарные машины, автомобили спасателей, кареты «скорой помощи». На место происшествия подъехали начальник ГУ МЧС России по Пермскому краю Андрей Бабинцев, глава города Дмитрий Самойлов и директор ГКУ "Гражданская защита" Перми Александр Стяжкин. Они провели заседание штаба по ЧС. Поскольку в доме проживает много молодых семей с детьми, было принято решение эвакуировать всех жителей, которых набралось около ста человек.

Людей рассадили по автобусам и повезли в спорткомплекс. Фото: ГУ МЧС по Пермскому краю.

- Всех жильцов спасатели вывели и перевезли в спорткомплекс «БМ» на улице Коминтерна – нужно было обследовать, не пострадали ли конструкции здания, - рассказал руководитель Пермского центра медицины катастроф Олег Федоткин. – Пострадавших среди жителей дома не было.

Собаки кинологов взрывчатки в доме не учуяли. Эксперты осмотрели несущие конструкции здания, и пришли к выводу, что они не пострадали. Оказалось, что взрыв газа в доме, действительно, был. Но взорвался не внутридомовой газопровод и не 50-литровый газовый баллон, а 500-миллимитровый баллончик с газом.

Об этом сообщил начальник ГУ МЧС России по Пермскому краю Андрей Бабинцев.

Эксперты пришли к выводу, что несущие конструкции здания не были повреждены. Фото: ГУ МЧС по Пермскому краю.

Жильцов стали возвращать домой – кроме двух жителей двух пострадавших от взрыва комнат. В городской администрации пообещали, что отремонтируют их, а на время ремонта жильцов разместят вы маневренном фонде.

Тем временем, в пермских соцсетях обсуждают, отчего мог взорваться газовый баллончик. По сообщениям очевидцев, на месте возгорания кроме него был обнаружен обгоревший паяльник.

- Возможно, его по забывчивости оставили рядом с газовым баллончиком, такие баллончики с насадкой используются для микросварки разных деталей, - позвонил один из читателей «КП». – От нагревания баллончик и разорвался. Никогда не включайте паяльник рядом с газом!

- Точную причину случившегося должны установить эксперты, - сообщили в ГУ МЧС России по Пермскому краю.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Эвакуированные после взрыва газа жильцы малосемейного общежития в Перми возвращаются домой

В малосемейке взорвался баллон с газом [видео] (подробнее)

В Перми погорельцев "малосемейки" эвакуировали в пункт временного размещения в спорткомплексе «БМ»

Пожар произошел в воскресенье утром на улице Клары Цеткин (подробнее)