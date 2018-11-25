«Если клюнет сом на 5,5 кило, ему хвост отрезать или голову?»: пермские рыбаки обсуждают ужесточение правил рыболовства

- А если я, допустим, поймаю сома не на 5 килограммов весом, а на 5 с половиной, что мне ему прикажете отрезать – хвост или голову? – с сарказмом задавался вопросом пермский рыбак, позвонивший во время передачи радио «Комсомольская правда» (96,6 FM). – Или придется выбрасывать погибшую рыбину после взвешивания в воду? Чтобы она там сгнила?

- У нас на Воткинском водохранилище запрещено ловить сомов короче 70 сантиметров, а рыбины длиннее как раз и весят за 5 кило! – возмущался другой слушатель. – То есть теперь в Прикамье сомов больше не половим? А это ведь для рыбаков из Чайковского любимый вид спортивной рыбалки!

Обсуждение в прямом эфире новых крутых штрафов и ограничений, установленных на днях для рыбной ловли, вызвало бурную реакцию прикамских рыболовов.

Как и за что будут назначаться в Пермском крае новые штрафы, которые отныне будут выписываться за каждую «незаконно выловленную» рыбешку, пусть даже самую мелкую, рассказала в начале радиопередачи руководитель отдела государственного контроля, надзора и охраны водных биоресурсов по региону Ольга Ельченкова.

- С 17 ноября у нас в Прикамье начало действовать правительственное постановление № 1321 о новых таксах за ущерб водным биоресурсам, - напомнила она. - Штрафы теперь устанавливаются очень большие. Например, если раньше за выловленного с нарушениями судачка пришлось бы заплатить 250 рублей, то теперь - 3 тысячи 305 рублей, а если вы его поймаете в период нереста или в запрещенном для лова месте, например, в двухкилометровой зоне ниже плотины, то штраф теперь будет удваиваться – то есть заплатить придется за каждую рыбку уже 6 тысяч 610 рублей. Базовые штрафы по другим видам рыб тоже увеличиваются. Если еще в начале ноября штраф за каждого «незаконного» леща, ловля которого так популярна в Пермском крае, был 23 рубля, то теперь – 500 рублей.

Вместе с многократно возросшими штрафами в Прикамье начало действовать и одно серьезное ограничение.

- Раньше за одну рыбалку можно было выловить сколько угодно рыбы, - объяснила Ольга Ельченкова. - А теперь устанавливается жесткое ограничение: не больше 5 килограммов в сутки. Если во время проверки выяснится, что выловлено больше, то за каждую «сверхнормативную» рыбку придется заплатить новые большие штрафы.

Это новшество вызвало не менее оживленное обсуждение в эфире.

- Получается, теперь на рыбалку придется брать весы и взвешивать весь общий улов после каждой выловленной рыбки? – недоумевал один из звонивших.

- И как инспекторы будут определять, какие именно рыбешки следует отнести к «сверхнормативным»? – задавался вопросом другой. - Выберут те, на которые штрафы больше? Например, если я выловлю не 5, а 6 килограммов рыбы, они определят, что «лишними» будут не 10 100-граммовых подлещиков, а пять 200-граммовых судачков-карандашиков? И по новым правилам за них придется заплатить уже 16 тысяч 525 рублей? А если штраф удвоится, то и все 33 тысячи 50 рублей? Воистину рыбка теперь будет «золотая!»

Представители рыбнадзора отвечали, что разъяснений к новым правилам рыболовства, изменения в которые внесены правительственным постановлением, пока нет. Возможно, они появятся, когда будет «наработана практика» их применения. Остается надеяться, что инспекторы рыбнадзора и полицейские в время рейдов будут трактовать возможные неясности в правилах в пользу рыбаков.

- В любом случае, теперь пермским рыбакам стоит внимательно изучить, что можно на рыбалке делать, а что нельзя, - советует Ольга Ельченкова. – Например, все рыбаки знают, что нельзя ловить рыбу сетями, острогами и другими запретными способами, многим известно, что во время нереста, который в Пермском крае обычно устанавливается с 15 апреля по 15 июня, запрещено рыбачить с лодки или спиннингом с берега. Но не все знают или помнят, что запрещено вылавливать молодь – для каждого вида рыб, которые водятся в Прикамье, устанавливаются минимально допустимые размеры. Например, рыбака оштрафуют за каждую щучку меньше 35 сантиметров длиной, за подлещиков короче 32 сантиметров. Многие также нарушают, особенно зимой, запрет на ловлю рыбы в 2-километровых зонах ниже плотин Камской и Воткинской ГЭС. Некоторые думают, что этот запрет связан только с той опасностью, которой себя подвергают рыбаки - из-за того, что ГЭС может начать сбрасывать воду и это нарушит ледовый покров. Но в этой зоне скапливается большое количество рыбы из-за обилия корма, который приносит течение, поэтому ловить ее тут запрещено. Из 657 нарушений правил рыболовства, которые были зарегистрированы за 10 месяцев в Прикамье, большая часть как раз была совершена возле этих плотин.

СПРАВКА «КП»

Новые штрафы

Судак – 3 тысячи 305 рублей

Щука, карп, сом, жерех, сазан, хариус, форель всех видов – 925 рублей

Лещ, густера, налим, язь, чехонь, линь, синец – 500 рублей

Плотва, елец, караси, голавль, подуст, окунь – 250 рублей

Другие виды пресноводных рыб – 100 рублей

Раки – 115 рублей

Стерлядь – 4 тысячи 572 рубля, но поскольку в Прикамье ловить ее нельзя, – 9 тысяч 114 рублей.

Таймень – наибольшие штрафы среди рыб, которые водятся в Прикамье, - 10 тысяч 635 рублей

Минимально допустимая для вылова длина рыб некоторых видов

Сом — 70 см

Судак — 42 см

Лещ — 32 см

Щука — 35 см

Плотва — 18 см